Алтайские ученые создали автопилот для трактора

Алтайские ученые презентовали результаты пятилетней работы по созданию устройства, управляющего колесной сельхозтехникой. Об этом сообщают "Вести Алтай".
Оборудование следит за местоположением трактора по GPS-навигации и ГЛОНАСС, корректируя его движение в соответствии с заданной программой.
Автопилот состоит из электродвигателя, датчиков угла поворота, GPS и блока управления. Корректировка движения осуществляется через подключение к рулевой колонке.
Это облегчит труд механизаторов, но их присутствие в кабине все так же необходимо. Во-первых, нужно самостоятельно переключать передачи для подбора оптимальной скорости. Во-вторых, следует осуществлять контроль за процессом.
Помимо облегчения труда работников, автопилот несет и другую пользу – он поможет организовать работу на полях в тумане и ночное время.
Комментарии
Как в фильме "Дело было в Пенькове".
Начните с трамвая.
Водителю останется только переключение передач
Первый в мире беспилотный трактор с механической коробкой передач переключаемой водителем Как тебе такое Илон Маск?
Алтайские ученые презентовали результаты пятилетней работы
Интересно, столько же им денег за пять лет из бюджета заплатили?
Это позор
теперь трактористы будут законно б*хать на работе!
Да,вано,автопилот на тракторе-это хуже быть не может.Вот когда его нет,это намного лучше.
Теперь дело за малым. Построить в Рубцовске тракторный завод и научиться делать трактора, а не лепить автопилоты из китайских комплектующих.
6.12.2020 10:16
- гость -
Там есть сборочная площадка для тракторов. Спрашивал рубцовчанку, говорит вся адеквантная молодежь там работает.
А чем это изобретение отличается от множества других, выпускаемых давным-давно и предлагаемых разными фирмами? Например, в интернете предлагаются
гидравлические и механические автопилоты различных производителей:
+ Leica (mojo3D, mojoGLIDE, mojoRTK, mojo-iRTK, QuickSteer);
+ Trimble (на базе EZ-Guide 250, EZ-Guide 750, EZ-Steer, AgGPS);
+ CLAAS Agrosystems или Agrocom (E-DRIVE+OUTBACK S3, Eye-drive, GPS PILOT);
+ Raven (на базе Raven Cruiser, SmartSteer Kit, SmarTrax Controller Kit);
+ TeeJet (Voyager 570G ClearPath);
+ John Deere (SF1, StarFire2).
Можно найти еще и других производителей такой техники, так что там за автопилот создали алтайские ученые для трактора?
Не так стращенъ сам трахторъ, как его наши алтайские ученые! Мы-то знаааем)
6.12.2020 11:28
almas
"В сентябре известная международная аналитическая компания Tech Breakthrough опубликовала список лучших компаний мира в сфере умного сельского хозяйства. Среди 1750 компаний из 15 стран мира в топе-10 победителей оказалась и российская Cognitive Pilot как инновация года в области уборки урожая.
Созданные в компании "мозги" уже работают на полях США, Бразилии, а также азиатских стран - это первые после России рынки, которые компания взялась покорять."
Отдыхай, товарисч.