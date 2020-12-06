Алтайские ученые создали автопилот для трактора

Алтайские ученые презентовали результаты пятилетней работы по созданию устройства, управляющего колесной сельхозтехникой. Об этом сообщают "Вести Алтай".

Оборудование следит за местоположением трактора по GPS-навигации и ГЛОНАСС, корректируя его движение в соответствии с заданной программой.

Автопилот состоит из электродвигателя, датчиков угла поворота, GPS и блока управления. Корректировка движения осуществляется через подключение к рулевой колонке.

Это облегчит труд механизаторов, но их присутствие в кабине все так же необходимо. Во-первых, нужно самостоятельно переключать передачи для подбора оптимальной скорости. Во-вторых, следует осуществлять контроль за процессом.

Помимо облегчения труда работников, автопилот несет и другую пользу – он поможет организовать работу на полях в тумане и ночное время.