"Динамо-Алтай" в третий раз подряд выиграло у "Челнов"

Хоккеисты клуба "Динамо-Алтай" на чужой площадке повторно победили "Челны" (Набережные Челны). Третий матч выездной серии в рамках первенства ВХЛ состоялся накануне, 5 декабря, в Челнах и завершился поражением хозяев льда со счетом 2:5.

Как сообщает пресс-служба алтайского клуба, в составе алтайской команды результативными бросками отличились Луканин, Рябухин, Янцен, Локтев и Филин.

2 и 3 декабря барнаульцы выиграли у "Челнов" с результатами 1:3 и 3:4.

Команда Александра Усачева занимает второе место в таблице первенства. Следующий поединок "Динамо-Алтай" вновь проведет против "Челнов". Матч пройдет в Набережных Челнах 6 декабря.