В Барнауле женщина виртуозно украла косметику, но не заметила камеру

Момент похищения косметики в одном из магазинов краевой столицы попал в объектив камеры видеонаблюдения.

На записи, опубликованной на странице Barnaul.insta в Instagram, отчетливо видно, что в руках у посетительницы две упаковки.

Одну из них клиентка поставила на полку, а вот другую – положила во внутренний карман.

Виртуозная кража не осталась незамеченной только по невнимательности самой женщины – она выполнила манипуляции с косметикой прямиком напротив камеры.

Теперь героиню видео разыскивают. Стоимость похищенной вещи оценили в 1400 рублей.