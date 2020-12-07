В Барнауле женщина виртуозно украла косметику, но не заметила камеру

Момент похищения косметики в одном из магазинов краевой столицы попал в объектив камеры видеонаблюдения.
На записи, опубликованной на странице Barnaul.insta в Instagram, отчетливо видно, что в руках у посетительницы две упаковки.
Одну из них клиентка поставила на полку, а вот другую – положила во внутренний карман.
Виртуозная кража не осталась незамеченной только по невнимательности самой женщины – она выполнила манипуляции с косметикой прямиком напротив камеры.
Теперь героиню видео разыскивают. Стоимость похищенной вещи оценили в 1400 рублей.
Комментарии
В Химках видел))
За кражу больше тысячи могут посадить. Девушка теперь не спит от страха.
Одела бы правильно маску и не узнал бы никто.
Засунуть что-то в карман - это сегодня виртуозно.
7.12.2020 08:44
- гость -
"НАДЕЛА"
7.12.2020 08:59
гость
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Есть слово приодела, значит и есть одела.
7.12.2020 08:59
гость
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Надел это с землей связано. Земельный надел.