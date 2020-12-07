Жительница Барнаула подарила мошенникам 5,7 млн рублей

58-летняя жительница Барнаула пять дней брала кредиты и переводила деньги мошенникам, сообщает Telegram-канал Unusual Crimes Barnaul.

Горожанке позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Мужчина рассказал женщине, что на ее имя злоумышленники пытаются оформить кредит.

Чтобы аннулировать операцию, необходимо снять деньги со счета и перевести их на "спасительные" номера телефонов, заявил лжесотрудник.

Женщина на протяжении пяти дней "спасала" свои деньги. За это время она увязла в кредитах, пополнив карманы аферистов на 5,68 млн рублей.

Лишь родственникам удалось объяснить жительнице краевой столицы, что ее обманывают. Потерпевшая написала заявление в полицию.