Жительница Барнаула подарила мошенникам 5,7 млн рублей

58-летняя жительница Барнаула пять дней брала кредиты и переводила деньги мошенникам, сообщает Telegram-канал Unusual Crimes Barnaul.
Горожанке позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Мужчина рассказал женщине, что на ее имя злоумышленники пытаются оформить кредит.
Чтобы аннулировать операцию, необходимо снять деньги со счета и перевести их на "спасительные" номера телефонов, заявил лжесотрудник.
Женщина на протяжении пяти дней "спасала" свои деньги. За это время она увязла в кредитах, пополнив карманы аферистов на 5,68 млн рублей.
Лишь родственникам удалось объяснить жительнице краевой столицы, что ее обманывают. Потерпевшая написала заявление в полицию.
Комментарии
Родственникам нужно было психиатрическую помощь вызывать.
При чем здесь психиатр. 50 % женщин таковые и есть в жизни.
А мужчин, конечно же, не обманывают мошенники. Что за бред, свою голову проверьте для начала, чтобы такие выводы делать.
Что Вы хотите, женщине уже почти 60 лет. Аферисты говорят очень убедительно. Мне лично доводилось с ними общаться. Мне проще, я знаю некоторые тонкости и нюансы разговора настоящего оператора банка. Даже когда этим жуликам прямо говоришь, что они жулики, они все равно пытаются тебя переубедить, что они работники банка! "Оператор" с которым мне довелось пообщаться, аж на маты перешел доказывая, что я такой сякой и не понимаю, что он переживает за меня и мои деньги!
7.12.2020 08:41
Гость
Ну что Вы сразу приняли комментарий человека в "штыки". Думаю, он не имел желания обидеть женщин! Просто женщины более доверчивы! В этом нет ничего обидного!
Как ни странно, по статистике мужчины чаще отдают деньги мошенникам. Женщины осторожнее . Мужчины слишком самоуверены.
...русские мужчины (57%) более подвержены потере бдительности перед мошенниками, нежели женщины (43%). При этом в основном обманывают людей в возрасте от 28 до 37 лет.
Мне вот интересно, а банк куда смотрит, выдать 5,7 млн. по телефону???