Два автомобиля столкнулись на проспекте Ленина в Барнауле

Два легковых автомобиля столкнулись в воскресенье вечером, 6 декабря, в Барнауле, сообщили очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул" в соцсети "ВКонтакте".

ДТП произошло на пересечении проспекта Ленина и улицы Партизанской. На кадрах видно, что машины получили серьезные повреждения. От удара один из автомобилей отлетел на пешеходную зону.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС, скорой помощи и пожарные. О пострадавших и других подробностях инцидента не сообщается.

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