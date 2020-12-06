Воскресенье, 6 Декабрь, 22:06

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,25
€ 90,26
-16°


2460770 +29039
Обь
55см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый год-2021Коронавирус на АлтаеПолезный город
Новости

Два автомобиля столкнулись на проспекте Ленина в Барнауле

, ИА "Амител"
На месте работают сотрудники ДПС, скорой помощи и пожарные
Фото: vk.com/incident22

Фото: vk.com/incident22

Два легковых автомобиля столкнулись в воскресенье вечером, 6 декабря, в Барнауле, сообщили очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул" в соцсети "ВКонтакте".

ДТП произошло на пересечении проспекта Ленина и улицы Партизанской. На кадрах видно, что машины получили серьезные повреждения. От удара один из автомобилей отлетел на пешеходную зону.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС, скорой помощи и пожарные. О пострадавших и других подробностях инцидента не сообщается.

Ранее водитель грузовика КамАЗ протаранил сарай и задавил теленка в Змеиногорске. Оказалось, что поврежденное имущество принадлежит многодетной семье.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< декабрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
Loading...
21:31
Павильон с пиротехникой загорелся в Ростове-на-Дону 0
20:59
Барнаулец угнал автомобиль у знакомого и попал в ДТП 0
20:30
В России не станут отменять зимнюю сессию из-за коронавируса 0
19:59
Жесткое ДТП произошло в Алтайском крае 0
19:30
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 252 0
18:55
Умер советский футболист Виктор Понедельник 0
18:19
Лжебанкир похитил 120 тысяч рублей у электросварщика из Алтайского края 0
17:52
Трамп заявил, что демократы хотят построить в США коммунизм 0
17:18
БК "Барнаул" победил ставропольское "Динамо" 0
16:49
Собаку выкинули из машины на трассе в Алтайском крае 5
16:13
Более 29 тысяч. В России обновился суточный рекорд по числу зараженных коронавирусом 11
15:42
В Барнауле пройдет пикет против повышения цен на проезд 21
15:11
Волейболисты барнаульского "Университета" выиграли у "Локомотива-2" 0
14:40
Число свободных коек для больных ковидом в Алтайском крае снизилось 4
14:11
В Горном Алтае резко снизилось суточное число заболевших ковидом 5
13:38
Ученые ожидают магнитную бурю в декабре 0
13:06
Уроженцев Южных Курил в США признают японцами 26
12:40
"Динамо-Алтай" в третий раз подряд выиграло у "Челнов" 1
12:06
ВОЗ ужесточила рекомендации по масочному режиму в пандемию 17
11:40
В Барнауле перекрыли движение транспорта по площади Сахарова 3
11:03
14 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки 4
10:40
На Алтае осудят бухгалтера за самовольное повышение себе зарплаты 2
10:08
В Алтайском крае нашли еще две пещеры с останками неандертальцев 16
09:30
Алтайские ученые создали автопилот для трактора 33
09:04
Алтайский край вошел в тройку регионов с самой низкой зарплатой в России 29
08:33
"Бездарная бездарность". Настасья Самбурская забила "стрелку" Ольге Бузовой 28
08:09
Роспотребнадзор нашел нарушения в популярном барнаульском гриль-баре 0
07:35
Эксперт рассказал о слежке смартфонов iPhone за пользователями 2
07:07
Барнаульцы вновь вышли "кормить голубей" 65
06:39
Барнаулец пошел под суд за покупку ордена Красной Звезды 3
06:03
До -16°С, туман и гололедица. О погоде в Алтайском крае 6 декабря 0
23:42
Такой день. Сход трамвая с рельсов и вырубка леса за "Ашаном" 1
22:36
Алтайский край оказался на втором месте в России по скорости инфляции 10
21:33
Водоснабжение вернули жителям полусотни домов в Барнауле 1
20:32
Стало известно, сколько будет стоить российская вакцина от COVID-19 7
19:51
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 251 0
19:14
Путин пообещал подумать, как россиянам отпраздновать "Новый год в каждом доме" 8
18:43
Подрядчика оштрафовали за сброс мусора трактором с крыши корпуса алтайского "политеха" 4
18:11
Михаил Мишустин утвердил порядок уведомления россиян о льготах 0
17:45
Еще несколько "умных" столбов установят в Бийске 0
17:14
Скорость распространения коронавируса в Алтайском крае снизилась 10
16:45
Еще двое пациентов с коронавирусом умерли в Республике Алтай 0
16:12
Прокуратура проверит законность рубки леса за "Ашаном" в Барнауле 11
15:40
В России обновился антирекорд по суточному приросту больных COVID-19 12
15:09
Губернатор Виктор Томенко поздравил волонтеров Алтайского края с Днем добровольца 3
14:42
Две иномарки столкнулись рядом с трамвайной остановкой в Барнауле 1
14:09
Татьяна Голикова объяснила разницу в данных оперштаба и Росстата по смертности от COVID-19 6
13:42
Ночной рейд прошел в барах Барнаула 3
13:06
Трамвай сошел с рельсов возле пешеходного перехода в Барнауле 10
12:38
Более тысячи сирот остались без жилья из-за халатности алтайских чиновников 7

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.