Самый дорогой автомобиль в России выставили на продажу в Москве. Владелец оценил экземпляр в 225 миллионов рублей.

Пробег бело-синего Bugatti Chiron 2018 года выпуска составляет всего 700 километров. Салон автомобиля отделан коричневой кожей с карбоновыми вставками. Мощность двигателя – 1500 лошадиных сил. До 100 километров в час машина разгоняется за 2,5 секунды, а максимальная скорость гиперкара – 420 километров в час.

Владелец отмечает, что автомобиль находится в состоянии нового, а единственный владелец пользовался им два года и девять месяцев. Как пишет "Лента.ру", в 2016 году было выпущено 500 автомобилей Bugatti Chiron.