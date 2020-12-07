Самый дорогой автомобиль в России выставили на продажу в Москве. Владелец оценил экземпляр в 225 миллионов рублей.
Пробег бело-синего Bugatti Chiron 2018 года выпуска составляет всего 700 километров. Салон автомобиля отделан коричневой кожей с карбоновыми вставками. Мощность двигателя – 1500 лошадиных сил. До 100 километров в час машина разгоняется за 2,5 секунды, а максимальная скорость гиперкара – 420 километров в час.
Владелец отмечает, что автомобиль находится в состоянии нового, а единственный владелец пользовался им два года и девять месяцев. Как пишет "Лента.ру", в 2016 году было выпущено 500 автомобилей Bugatti Chiron.
Комментарии
Ого.
700 км это наверное протяженность всех дорог в РФ по которым он может ездить без риска повреждения кузова и подвески.
Медведев наигрался, !!!хочет новую?...
450 пенсионеров России на эти деньги могли бы безбедно жить целый год.
каким же дерьмом по жизни надо быть, чтобы владеть такой телегой...
А может "эффективный" непосильным трудом заработал.
7.12.2020 11:11
Митенька ржевский
А может это батюшке подарили. И что он дерьмо? Или юная нимфа была одарена таким подарком? Тоже дерьмо? А может вам Митенька такой подарок сделает какой-нибудь Жоржик, вы тоже будете дерьмом? Подумайте над этим.
у этих тачек не очень большой ресурс двигла, особенно при неправильной эксплуатации. Может масло жрать стал, а ремонт сопоставим с покупкой нового?
С такими скоростями резину каждый месяц менять придётся. Ой, невыгодная покупка.
пепельница полная