Россияне назвали актеров и актрис десятилетия

Россияне назвали Константина Хабенского и Александра Петрова актерами уходящего десятилетия в России. Оба получили по 10% голосов по результатам опроса, который проводил портал SuperJob.ru.

Вторую строчку рейтинга делят Сергей Безруков и Данила Козловский. За этих актеров проголосовали по 7% участников опроса. Третье место в рейтинге занял Владимир Машков, получивший 3% голосов.

Лучшей актрисой десятилетия россияне назвали Светлану Ходченкову (13%). На второй строке – Чулпан Хаматова (4%). Третье место разделили Екатерина Климова и Елизавета Боярская (по 3%).

Что касается зарубежных актеров и актрис десятилетия, то среди мужчин респонденты назвали лучшими Леонардо Ди Каприо, Джонни Деппа и Роберта Дауни – младшего. Среди западных актрис у россиян вне конкуренции оказались Анджелина Джоли, Джулия Робертс и Кристен Стюарт.

Опрос был проведен 5-26 ноября 2020 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население России, в 320 населенных пунктах, во всех федеральных округах.