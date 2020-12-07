Ученые смогли частично вернуть зрение ослепшим людям

Американские ученые продвинулись в работе над возвращением зрения ослепшим людям. Они используют методику, когда сигналы с закрепленной на голове камеры отправляются на массивы электродов, которые стимулируют нервные клетки.

На сегодняшний день проведены многочисленные исследования на людях, и одно устройство под названием Argus II уже одобрили для применения.

Для усовершенствования технологии разработчики использовали массив игольчатых кремниевых электродов длиной 1,5 миллиметра. Они встраивались в зрительную кору. Двум макакам-резусам имплантировали 16 решеток с 64 электродами через зрительную кору, пишет "МК".