Глава Минздрава предложил ограничить передвижение между регионами

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко предложил рассмотреть возможность ограничения движения между регионами страны и внутри них из-за распространения коронавируса.
"Вторая волна показывает нам, что возникающие очаги внутри страны требуют, наверное, рассмотрения определенного ограничения передвижения физических лиц, в том числе между субъектами, а также подчас и внутри субъектов, для того чтобы ограничить распространение инфекции", – цитирует главу Минздрава ТАСС.
При этом ограничительные меры из-за пандемии будут необходимы до тех пор, пока не появится возможность влиять на эпидемический процесс с помощью лекарств. По словам Мурашко, такая вынужденная мера поможет сохранить жизнь и здоровье населения.
Комментарии
По словам Мурашко, антиковидные меры продлятся до тех пор, пока не появится возможность влиять на эпидемию с помощью лекарств
принимая во внимание что против вирусов лекарств немае, антиковидные меры будут продлены навечно...
да и скоро выборы )))
До введения крепостного права оставалось совсем немного...
Пожалуй в Алтайском крае это надо делать в первую очередь, а то все сбегут.
ограничительные меры
Прелесть! Не запрет, а ограничительные меры, которые разумеется, коснутся не всех граждан.
Заграница открыта, а между регионами запретить?
Заграница открыта, а между регионами запретить?
Ну да! Согласитесь было бы здорово взять "один" регион и очистить от ковида. Хоть в бункере сидеть не придётся.
всех приковать, никого не пущать!
Все это происходит благодаря тем кто носит намордники. Согласившись чтобы с ними обращались как со скотом, вот и получают теперь. Дальше будет хуже.
Конституцию читал, не ?
Конституцию читал, не ?
Что опять переписывать придётся?
Они наверху уже поняли, что вакцины на всю страну у них не будет не сегодня, не завтра, не через 10 лет. Пожар ковида в России будет полыхать ещё долго. А вот навести порядок в отдельно взятом регионе, это вполне решаемая задача. Проглотят ли россияне?
С 4 июля мы живём по нормам обновлённой Конституции. Россия вступила, без малейшего преувеличения, в новый этап своей истории (с)
7.12.2020 15:20
- гость -
Ну вот вы не носите намордник. Чем ваша жизнь отличается от моей? Только отсутствием лишней детали одежды.
А вот навести порядок в отдельно взятом регионе, это вполне решаемая задача.
отдельно взятый регион это случайно не район садового кольца )))
У нас удивительное руководство в АК. Сначала снимают все ограничительные меры и запреты. Естественно, народ ходит везде, куда только можно... Власти устраивают многотысячные гуляния на день города, собирают там огромную толпу, а потом говорят: "Что-то у нас народ коронавирусом заболевает, может маски прописать?". И теперь снова власти и руководство в панике, бьют тревогу: "Да как же так?! Мы им и маски прописали, и запретили выезд из региона, и даже вакцину привезли кому-то в край, а они всё равно болеют?!" Дурдом, чесслово!
Дурдом, чесслово!
Ну вы поймите, нужно же было как-то операцию по обнулению проводить.
7.12.2020 15:31
- гость -
Намордник для вас стал уже деталью одежды этим все сказано.
Отличия в жизни кардинальные даже по этой вашей фразе. Дальнейшую полемику вести с подобными персонажами отказываюсь в силу ее неконструктивности.
А смысл? Границы перекрывать есть резон когда в одном регионе есть зараза, а в соседних нет. Когда эта зараза повсюду (даже моск Мурашко задело), смысла в перекрытии административных границ нет никаких!
Ага. И подобие звезды Давида пришить на одежду всем, кто отказался от прививки от коронавируса. Им же - вечно носить намордники даже на улице...
7.12.2020 16:11
Чучмек
Тебя хоть раз заставляли носить на улице?