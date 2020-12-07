Глава Минздрава предложил ограничить передвижение между регионами

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко предложил рассмотреть возможность ограничения движения между регионами страны и внутри них из-за распространения коронавируса.

"Вторая волна показывает нам, что возникающие очаги внутри страны требуют, наверное, рассмотрения определенного ограничения передвижения физических лиц, в том числе между субъектами, а также подчас и внутри субъектов, для того чтобы ограничить распространение инфекции", – цитирует главу Минздрава ТАСС.

При этом ограничительные меры из-за пандемии будут необходимы до тех пор, пока не появится возможность влиять на эпидемический процесс с помощью лекарств. По словам Мурашко, такая вынужденная мера поможет сохранить жизнь и здоровье населения.