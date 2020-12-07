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Глава Минздрава предложил ограничить передвижение между регионами

, ИА "Амител"
По словам Мурашко, антиковидные меры продлятся до тех пор, пока не появится возможность влиять на эпидемию с помощью лекарств
Фото: newskaliningrad.net

Фото: newskaliningrad.net

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко предложил рассмотреть возможность ограничения движения между регионами страны и внутри них из-за распространения коронавируса.

"Вторая волна показывает нам, что возникающие очаги внутри страны требуют, наверное, рассмотрения определенного ограничения передвижения физических лиц, в том числе между субъектами, а также подчас и внутри субъектов, для того чтобы ограничить распространение инфекции", – цитирует главу Минздрава ТАСС.

При этом ограничительные меры из-за пандемии будут необходимы до тех пор, пока не появится возможность влиять на эпидемический процесс с помощью лекарств. По словам Мурашко, такая вынужденная мера поможет сохранить жизнь и здоровье населения.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

7.12.2020 14:59
- гость -

По словам Мурашко, антиковидные меры продлятся до тех пор, пока не появится возможность влиять на эпидемию с помощью лекарств

принимая во внимание что против вирусов лекарств немае, антиковидные меры будут продлены навечно...
да и скоро выборы )))

7.12.2020 15:00
- гость -

До введения крепостного права оставалось совсем немного...

7.12.2020 15:01
- гость -

Пожалуй в Алтайском крае это надо делать в первую очередь, а то все сбегут.

7.12.2020 15:02
- гость -

ограничительные меры

Прелесть! Не запрет, а ограничительные меры, которые разумеется, коснутся не всех граждан.

7.12.2020 15:07
- гость -

Заграница открыта, а между регионами запретить?

7.12.2020 15:10
Вова, плешивый карлик.

Заграница открыта, а между регионами запретить?

Ну да! Согласитесь было бы здорово взять "один" регион и очистить от ковида. Хоть в бункере сидеть не придётся.

7.12.2020 15:10
- гость -

всех приковать, никого не пущать!

7.12.2020 15:20
- гость -

Все это происходит благодаря тем кто носит намордники. Согласившись чтобы с ними обращались как со скотом, вот и получают теперь. Дальше будет хуже.

7.12.2020 15:21
- гость -

Конституцию читал, не ?

7.12.2020 15:24
- гость -

Конституцию читал, не ?

Что опять переписывать придётся?

7.12.2020 15:28
- гость -

Они наверху уже поняли, что вакцины на всю страну у них не будет не сегодня, не завтра, не через 10 лет. Пожар ковида в России будет полыхать ещё долго. А вот навести порядок в отдельно взятом регионе, это вполне решаемая задача. Проглотят ли россияне?

7.12.2020 15:30
- гость -

С 4 июля мы живём по нормам обновлённой Конституции. Россия вступила, без малейшего преувеличения, в новый этап своей истории (с)

7.12.2020 15:31
- гость -

7.12.2020 15:20
- гость -
Ну вот вы не носите намордник. Чем ваша жизнь отличается от моей? Только отсутствием лишней детали одежды.

7.12.2020 15:33
- гость -

А вот навести порядок в отдельно взятом регионе, это вполне решаемая задача.

отдельно взятый регион это случайно не район садового кольца )))

7.12.2020 15:38
- гость -

У нас удивительное руководство в АК. Сначала снимают все ограничительные меры и запреты. Естественно, народ ходит везде, куда только можно... Власти устраивают многотысячные гуляния на день города, собирают там огромную толпу, а потом говорят: "Что-то у нас народ коронавирусом заболевает, может маски прописать?". И теперь снова власти и руководство в панике, бьют тревогу: "Да как же так?! Мы им и маски прописали, и запретили выезд из региона, и даже вакцину привезли кому-то в край, а они всё равно болеют?!" Дурдом, чесслово!

7.12.2020 15:43
- гость -

Дурдом, чесслово!

Ну вы поймите, нужно же было как-то операцию по обнулению проводить.

7.12.2020 16:03
- гость -

7.12.2020 15:31
- гость -
Намордник для вас стал уже деталью одежды этим все сказано.
Отличия в жизни кардинальные даже по этой вашей фразе. Дальнейшую полемику вести с подобными персонажами отказываюсь в силу ее неконструктивности.

7.12.2020 16:05
Иsтина

А смысл? Границы перекрывать есть резон когда в одном регионе есть зараза, а в соседних нет. Когда эта зараза повсюду (даже моск Мурашко задело), смысла в перекрытии административных границ нет никаких!

7.12.2020 16:11
Чучмек

Ага. И подобие звезды Давида пришить на одежду всем, кто отказался от прививки от коронавируса. Им же - вечно носить намордники даже на улице...

7.12.2020 16:25
- гость -

7.12.2020 16:11
Чучмек

Тебя хоть раз заставляли носить на улице?

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