30 человек отравились хлором в бассейне в Астрахани

Шестеро детей госпитализировали в тяжелом состоянии из-за отравления парами хлора в бассейне в Астрахани. Всего плохо почувствовали себя 30 человек, включая почти 20 несовершеннолетних.

Как пишет ТАСС, инцидент произошел в местном СК "Динамо". По предварительным данным, шестеро детей находятся в реанимации на кислородной поддержке. Еще 12 несовершеннолетних и семеро взрослых, которых также забрали в больницу из спортивного комплекса, находятся в состоянии средней тяжести, однако угрозы для их жизни нет.

Для эвакуации региональное МЧС задействовало 25 человек личного состава и восемь единиц техники. Прокуратура и Следственный комитет начали проверки.