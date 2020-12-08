Неизвестные обокрали "самолет судного дня" в Таганроге

"Самолет судного дня" или "воздушный командный пункт" Ил-80 обокрали на аэродроме в Таганроге. Судно доставили туда для плановых технических работ.
К правоохранителям обратился начальник службы авиационной безопасности акционерного общества "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс (ТАНТК) им. Г.М. Бериева". Он рассказал, что обнаружил на самолете следы вскрытия грузового люка.
Злоумышленники унесли с собой 39 радиостанционных блоков и еще пять плат, которые были изъяты из таких же демонтированных блоков.
Правоохранители на месте преступления обнаружили отпечатки пальцев и следы обуви злоумышленников, сообщает РЕН ТВ.
Комментарии
Таганрог...что Вы хотели...
На платах много драг металла, первый вариант, второй по наводки нужные компоненты добывали. Охранять не кому?
Охранять не кому?
все ушли охранять телевизоры бункерного)))
Вопрос, зачем привезли секретный военный самолет на аэродром, который находится на модернизации и не работает? У нас аэродромов мало?