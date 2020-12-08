Неизвестные обокрали "самолет судного дня" в Таганроге

"Самолет судного дня" или "воздушный командный пункт" Ил-80 обокрали на аэродроме в Таганроге. Судно доставили туда для плановых технических работ.

К правоохранителям обратился начальник службы авиационной безопасности акционерного общества "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс (ТАНТК) им. Г.М. Бериева". Он рассказал, что обнаружил на самолете следы вскрытия грузового люка.

Злоумышленники унесли с собой 39 радиостанционных блоков и еще пять плат, которые были изъяты из таких же демонтированных блоков.

Правоохранители на месте преступления обнаружили отпечатки пальцев и следы обуви злоумышленников, сообщает РЕН ТВ.