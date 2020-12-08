По итогам ноября губернатор Алтайского края Виктор Томенко поднялся на восемь строчек (с 77-й на 69-ю) в рейтинге влияния глав субъектов РФ 2020 года. Исследование подготовило Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК). Несмотря на значительный прогресс, Томенко замыкает седьмой десяток среди высших должностных лиц регионов.

Среди сибирских губернаторов Виктор Томенко занимает седьмое место из десяти. Ниже его расположился губернатор Омской области Александр Бурков. Он за последний месяц осени потерял больше всех в рейтинге и опустился с 64-го на 71-е место. "Фактором ослабления позиций стало продолжавшееся в начале ноября обсуждение октябрьского скандала, когда экипажи машин скорой помощи привезли пациентов с подозрением на COVID-19 и тяжелым поражением легких к зданию Минздрава Омской области", – сказано в исследовании АПЭК.

На втором месте по темпам снижения оказался губернатор Красноярского края Александр Усс (с 40-й строчки переместился на 46-ю). Незначительно в рейтинге опустился губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Он занимает 30-ю строчку (ранее был на 29-м месте).

Кроме Виктора Томенко позиции усилили еще пять губернаторов. С 30-го на 25-е место поднялся губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Также в рейтинге поднялись: губернатор Новосибирской области Андрей Травников (с 35-й на 31-ю позицию), губернатор Томской области Сергей Жвачкин (с 73-й на 68-ю), глава Тувы Шолбан Кара-оол (с 84-й на 81-ю), глава Хакасии Валентин Коновалов (с 85-й на 82-ю).

Последнее – 83-е место – занял глава Республики Алтай Олег Хорохордин.