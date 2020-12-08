Завкафедрой общей и клинической фармакологии РУДН, профессор Сергей Зырянов назвал список препаратов, которые стоит иметь в домашней аптечке в период пандемии.

Как пишет АиФ, специалист предостерег от покупки антибиотиков, поскольку для лечения ими требуется назначение врача. Вместо этого он посоветовал россиянам запастись жаропонижающими, вроде парацетамола, а также каплями для носа.

Также медик призвал не принимать самостоятельно противовирусные препараты, поскольку они обладают массой нежелательных реакций. Кроме того, Зырянов призвал не злоупотреблять витамином D – его избыток может стать причиной поражения сосудов, почечной недостаточности и других проблем со здоровьем.