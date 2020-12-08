Крупный пожар произошел в частном секторе Барнаула

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю / 22.mchs.gov.ru

Утром 8 декабря спасатели ликвидировали возгорание в частном двухквартирном доме в Барнауле на улице Заречной. Как рассказали в пресс-службе краевого ГУ МЧС, сообщение об инциденте поступило в 6:25.

Огонь быстро распространялся по деревянным конструкциям. Кроме того, ликвидация пламени осложнялась затрудненным подъездом и необходимостью быстро устранить угрозу соседним домам.

В операции задействовали 30 человек и 10 единиц техники. Во время пожара спасатели через окно эвакуировали женщину.

Огонь удалось потушить за час. Площадь пожара составила около 200 квадратных метров. Пострадавших нет.