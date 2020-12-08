Вторник, 8 Декабрь, 14:13

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,25
€ 89,97
-7°


2488912 +0
Обь
56см -3

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый год-2021Коронавирус на АлтаеПолезный город
Новости

Крупный пожар произошел в частном секторе Барнаула

, ИА "Амител"
Из горящего дома эвакуировали женщину

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю / 22.mchs.gov.ru

Утром 8 декабря спасатели ликвидировали возгорание в частном двухквартирном доме в Барнауле на улице Заречной. Как рассказали в пресс-службе краевого ГУ МЧС, сообщение об инциденте поступило в 6:25.

Огонь быстро распространялся по деревянным конструкциям. Кроме того, ликвидация пламени осложнялась затрудненным подъездом и необходимостью быстро устранить угрозу соседним домам.

В операции задействовали 30 человек и 10 единиц техники. Во время пожара спасатели через окно эвакуировали женщину.

Огонь удалось потушить за час. Площадь пожара составила около 200 квадратных метров. Пострадавших нет.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< декабрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
Loading...
14:05
Бары и кафе Санкт-Петербурга создали "карту сопротивления" антиковидным мерам 2
13:51
Более 80 единиц снегоуборочной техники работают на улицах Барнаула 4
13:38
Глава СК: в России стали чаще возбуждать дела о коррупции 4
13:27
"А нас скоро?" Когда вакцинация от ковида дойдет до Алтая и чем нас будут прививать 0
13:14
Жильцов многоэтажек ждет более 10 новых запретов в 2021 году 3
13:03
Навстречу инновациям: 13 молодых ученых Алтая стали победителями программы "УМНИК" 0
12:52
Стоимость главного новогоднего салата "Оливье" выросла 18
12:40
Директора алтайской школы подозревают в превышении должностных полномочий 0
12:28
Чулпан Хаматова в образе блондинки сразила поклонников глубоким декольте 13
12:15
В Горном Алтае число случаев коронавируса превысило 12 тысяч 0
12:02
ООО "Энергия маркет" раскрывает информацию за ноябрь 2020 года 0
11:51
Крупный пожар произошел в частном секторе Барнаула 0
11:39
Глава управления бийского ЖКХ Ксения Потехина ушла в отставку 2
11:26
Шесть предприятий Алтая станут участниками нацпроекта по повышению производительности 9
11:12
12 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки 6
11:07
Доктор Мясников пообещал новые волны коронавируса в 2021 году 9
10:55
Алтайская легкоатлетка стала мастером спорта международного класса 4
10:43
Как музыка Джона Леннона стала причиной его убийства 13
10:31
Минтруд рассмотрит инициативу выплаты россиянам 3 тыс. рублей к Новому году 23
10:17
Житель Алтайского края узнал стоимость покупки в магазине и решил сбежать с продуктами 5
10:04
Почти 950 многодетных семей получили господдержку на выплату ипотеки в Алтайском крае 1
09:53
В Минздраве Алтайского края ответили на критику оснащенности ФАПов 4
09:42
Главный новогодний городок Барнаула за год подорожал вдвое 28
09:31
Ученый назвал лекарства, которые должны быть под рукой во время пандемии 0
09:17
Алтайского таксиста оштрафовали на 7,5 тыс. рублей за отсутствие защитной маски 5
09:05
Пашаев резко раскритиковал Ефремова и назвал его подонком 12
08:54
В России продлили введенные из-за COVID-19 правила для школ 5
08:40
На Алтае ищут мужчину, который скрылся за медицинской маской и совершил преступление 7
08:28
Танзания вместо Таиланда. Куда летят алтайские туристы на новогодние праздники 24
08:15
Жительница Барнаула считает, что в ее дворе кто-то натравливает бойцовскую собаку на кошек 36
08:03
Интерьерный гороскоп: выбираем плитку, мозаику и обои по знаку зодиака 0
07:47
Киркорова отчитали за опоздание на репетицию "Песни года" 4
07:33
Губернатор Алтайского края заметно усилил свое влияние по итогам ноября 23
07:17
Неизвестные обокрали "самолет судного дня" в Таганроге 17
07:01
ЧБД, Дудь и "Вечерний Ургант". Google назвал самые популярные ролики года в России 0
06:48
Жителей Аляски предложили считать гражданами России 10
06:32
Мошенники прислали бийскому рыбаку чистящий порошок вместо эхолота 3
06:17
Народные приметы. Почему 8 декабря боялись выходить из дома и работали только натощак 0
06:01
Метели, ветер и снежные заносы. О погоде в Алтайском крае 8 декабря 0
23:37
Такой день. Проверка РФС в отношении "Динамо" и "явление" елки на Сахарова 0
23:06
Кремль прокомментировал задержание российских журналистов в Турции 2
22:49
101-летний ветеран Великой Отечественной войны покончил с собой в Москве 6
22:03
В Алтайском крае планируют возобновить плановую медпомощь 1
21:41
Песков не согласился с тем, что импортозамещение в России провалилось 8
21:06
Женщина зарезала спящего мужчину после застолья в алтайском селе 1
20:47
В Кремле не знают. Песков отреагировал на похороны террориста с почестями в Чечне 11
20:10
Чуйский тракт перекроют из-за движения военных колонн 0
19:42
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 253 0
19:10
Кредитка с доставкой на дом: как оформить банковскую карту онлайн 2
18:43
Бизнесмена осудят за хищение 2,2 млн рублей при ремонте школы в Алтайском крае 4

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.