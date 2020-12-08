Жильцов многоэтажек ждет более 10 новых запретов в 2021 году

Эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский назвал новые ограничения для владельцев жилья в 2021 году. В частности, жильцам запретят хранить личные вещи на чердаках и цокольных этажах многоэтажек, оставлять непотушенные сигареты без присмотра.

Как пишет агентство "Прайм", в следующем году жителей многоквартирных домов ждет не менее 10 нововведений. Так, постановление правительства от 16 сентября 2020 г. №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", которое вступает в силу с 1 января, содержит более 450 пунктов и несколько приложений.

Как объяснил Кричевский, с нового года жильцам запретят хранить личные вещи на чердаках и цокольных этажах, оставлять зажженные свечи, непотушенные сигареты без присмотра. При этом решетки на окнах подвалов и первых этажах, которые относятся к эвакуационным выходам, должны быть не заперты.

Особое внимание уделили правилам использования газового оборудования – приборы не могут эксплуатироваться в случае их неисправности и без прохождения техобслуживания. Кричевский пояснил, что в теории можно будет запретить использование любой газовой плиты до ее диагностики за счет жильца.

За нарушение указанных изменений грозит штраф от 2 до 5 тысяч рублей, а если же будет причинен вред здоровью других людей, то в ход пойдут уголовные статьи по факту нарушений требований пожарной безопасности.