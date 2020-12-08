Более 80 единиц снегоуборочной техники работают на улицах Барнаула

В ночь на 8 декабря на дорогах Барнаула работали 58 единиц снегоуборочной техники, а уже днем для борьбы с завалами снега задействовали 81 машину. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Во всех районах города проходит прометание проезжей части. На тротуарах работают тракторы со щетками, а подходы к пешеходным переходам, остановки и лестничные марши очищают 106 рабочих, 39 грузовиков вывозят снег.

Автомобилистов призывают отказаться от использования личного транспорта. Если такой возможности нет, то следует быть осторожными на дороге, соблюдать правила дорожного движения и парковки, а также с пониманием отнестись к затруднениям из-за работы снегоуборочной техники.