Крупное ДТП произошло на выезде из Барнаула

Четыре автомобиля столкнулись на участке трассы Барнаул – Новосибирск за Новым мостом через Обь.

Согласно видеозаписи с места происшествия, которую опубликовал очевидец в паблике "Инцидент Барнаул", после столкновения одна из машин вылетела в кювет, а другая – врезалась в отбойник. Информация о причинах аварии и наличии пострадавших уточняется.

Как ранее сообщил amic.ru, водитель автобуса ПАЗ в Бийске не уступил дорогу и спровоцировал столкновение с автомобилем Honda. Травмы получил водитель иномарки и один пассажир автобуса. Пассажиру помощь оказали на месте, а автомобилиста доставили в медицинское учреждение.