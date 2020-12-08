Крупное ДТП произошло на выезде из Барнаула

Четыре автомобиля столкнулись на участке трассы Барнаул – Новосибирск за Новым мостом через Обь.
Согласно видеозаписи с места происшествия, которую опубликовал очевидец в паблике "Инцидент Барнаул", после столкновения одна из машин вылетела в кювет, а другая – врезалась в отбойник. Информация о причинах аварии и наличии пострадавших уточняется.
Как ранее сообщил amic.ru, водитель автобуса ПАЗ в Бийске не уступил дорогу и спровоцировал столкновение с автомобилем Honda. Травмы получил водитель иномарки и один пассажир автобуса. Пассажиру помощь оказали на месте, а автомобилиста доставили в медицинское учреждение.
Комментарии
Зря убрали камеру замеряющую среднюю скорость на мосту - развязки на Санниково, она там очень нужна! Агрессивно мыргающих фарами торопыг надо наказывать, а их там опять развелось!
Снег-снежок, а скоро и белая метелица.
Потому что там летают все как ошпаренные! Ещё норовят поджаться к заднему бамперу и сигналить, мол «пшел с дороги, казел!». Хотя вроде и скорость за 100, и едешь ты не на гумне каком-то, а на Камри 2015...
и едешь ты не на гумне каком-то, а на Камри 2015...
гумно и есть))
Какая разница на чем едешь???Есть правила и соблюдать их должны все участники
и едешь ты не на гумне каком-то, а на Камри 2015...
гумно и есть))
А я на королле 2000, а будешь сигналить и к бамперу жаться - специально 40 поеду
Говнодятлы борется.
8.12.2020 14:41
- гость -
А зачем тащиться в левом ряду и мешать проехать? Уйди в правый ряд, пропусти.
не увидел на видео крупного ДТП. еще и машина аваркома стоит, а перед ней на дороге народ кучкуется
пшел с дороги, казел
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ну это Ваше восприятие такое. заняли левый ряд, хотя в правом есть место. это тоже нарушение правил
Где Абориген со структурой.
8.12.2020 15:42
- гость -
Где Абориген со структурой.
+100500
пусть идет трафик успокаивает.
8.12.2020 14:44
- гость -
и едешь ты не на гумне каком-то, а на Камри 2015...
гумно и есть))
гумно - это место в деревне где держат то ли скот то ли сено
А ты наверно имел в виду - говно?
Помню время когда правила запрещали двигаться в левом ряду при свободном правом. Когда трамвай имел преимущество на перекрестке при движении в любом направлении. Сегодня этого нет.
По правому ряду едешь, а там трактор впереди или просто самовал стоит, перестроиться влево машины мешают, тормозить поздно.
Поэтому еду по левому ряду 100-120, а торопыги пусть обгоняют по правому ряду.
когда правила запрещали двигаться в левом ряду при свободном правом
за городом это и сейчас запрещается, и в городе если налево не надо поворачивать и три и более полосы в одну сторону.
Когда трамвай имел преимущество на перекрестке при движении в любом направлении
да ладно? это когда был единственный трамвай в городе?
8.12.2020 15:49
- гость -
Нет, не так. В населенном пункте по любой полосе можешь двигаться. За городом только по правой, на левую - выезд для опережения, поворота. И движение по ней только при свободной правой. Трамвай имеет преимущество токо на равнозначном нерегулируемом перекрестке и при движении в попутном направлении.
На этом участке многие начинают считать что они за городом. Соответственно начинают гнать. Вешайте камеры, контролируйте скоростной режим. Я бы там вообще лежачих полицейских положил метров через 150-200, не для пешеходов, просто чтобы не гнали, самый дешевый вариант.