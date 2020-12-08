Алтайский край хочет получить еще 483 млн рублей на переселение из аварийного жилья

Алтайский край представил в Фонд ЖКХ заявку на получение дополнительной финансовой поддержки в размере 483 млн рублей для реализации этапа 2020-2021 годов программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года.

Как сообщает пресс-служба регионального Минстроя, в марте госкорпорация уже одобряла заявку региона – тогда ему выделили более 316 млн рублей. Если положительное решение примут и в этот раз, то с учетом допфинансирования размер поддержки составит 799,5 млн рублей. Еще 9,8 млн рублей добавят из краевого бюджета.

Деньги направят на переселение 1519 человек из аварийных жилых домов общей площадью 21 983,51 квадратного метра в Барнауле, Новоалтайске, Бийске, Славгороде и Рубцовске, а также в Мамонтовском и Каменском районах.