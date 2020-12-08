Высокую смертность зафиксировали в Алтайском крае по итогам ноября

4751 человек умер в Алтайском крае по итогам ноября 2020 года – почти столько же смертей зарегистрировали и в октябре. Об этом пишет ИА "Банкфакс" со ссылкой на данные региональных ЗАГСов.

Отмечается, что, по данным Росстата, годом ранее, в ноябре 2019 года, в крае умерли 2564 человека – на 2187 меньше. При этом по сравнению с прошлым годом показатели смертности выросли на 85%.

Следовательно, начавшийся в октябре всплеск смертей продолжается. Если в сентябре 2020 года умерли 3022 человека, а данные за аналогичный период 2019-го почти не отличались, то в октябре количество таких записей в органах ЗАГС выросло на 1615. В ноябре 2020 года смертность оказалась еще выше, чем в октябре, на 114 человек.

Ранее глава Барнаула Вячеслав Франк заявил о резком росте смертности в городе. На заседании городской думы он рассказал, что за 11 месяцев 2020-го умерло больше человек, чем за весь предыдущий год.