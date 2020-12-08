Высокую смертность зафиксировали в Алтайском крае по итогам ноября

4751 человек умер в Алтайском крае по итогам ноября 2020 года – почти столько же смертей зарегистрировали и в октябре. Об этом пишет ИА "Банкфакс" со ссылкой на данные региональных ЗАГСов.
Отмечается, что, по данным Росстата, годом ранее, в ноябре 2019 года, в крае умерли 2564 человека – на 2187 меньше. При этом по сравнению с прошлым годом показатели смертности выросли на 85%.
Следовательно, начавшийся в октябре всплеск смертей продолжается. Если в сентябре 2020 года умерли 3022 человека, а данные за аналогичный период 2019-го почти не отличались, то в октябре количество таких записей в органах ЗАГС выросло на 1615. В ноябре 2020 года смертность оказалась еще выше, чем в октябре, на 114 человек.
Ранее глава Барнаула Вячеслав Франк заявил о резком росте смертности в городе. На заседании городской думы он рассказал, что за 11 месяцев 2020-го умерло больше человек, чем за весь предыдущий год.
Комментарии
Если по ноябрям смертность выросла на 85%, то встаёт закономерный вопрос: "Чем таким этот ноябрь отлисяется от прошлогоднего?". Ничего, кроме как разгулявшегося ковида, в голову не приходит.
Что за хворь неведомая?
Согласно статистике по КОВИД 635 человек скончалось за весь 20-ый год. А остальные от чего? Министр здравоохранения края покусал?
+23% +62% +85%
вот и гадай теперь, ковид это или приостановка оказания плановой медицинской помощи...
интересно что об этом скажет телевизор 17 декабря
8.12.2020 16:05
Мимопроходящий
В прошлом году больницы не закрывались и прием граждан осуществлялся в нормальном режиме. В этом году, власть решила закрыть больницы и лечить всех больных масками! Вот итог!
Новосиб в ноябре +92%.
Избыточных смертей +5000 с лишним.
От ковида, официально, на ноябрь около 200.
Комментарии, как и у нас, о лжи официоза. Хорошая мина при плохой игре
Покушал китайчонок летучую мышку