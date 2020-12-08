В Минздраве рассказали о разработке 24 новых вакцин от COVID-19

Директор департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровью Минздрава Инна Куликова рассказала, что, помимо двух зарегистрированных вакцин от COVID-19, в России разрабатывается еще 24 варианта препарата.
По словам Куликовой, создание первой в мире вакцины от коронавируса "Спутник V" стало "новой вехой в борьбе с пандемией", а уже через два месяца в стране зарегистрировали второй препарат – "ЭпиВакКорона" от новосибирского центра "Вектор".
"В настоящее время российскими национально-исследовательскими институтами и фармкомпаниями осуществляется разработка еще 24 вариантов вакцин", – цитирует Куликову "Интерфакс".
Как ранее сообщил amic.ru, в начале декабря в Алтайский край доставили еще одну тысячу доз вакцины "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V"). Пока вакцинацию проводят для медиков из Барнаула и близлежащих районов.
Комментарии
Товарищи,
позвольте
без позы,
без маски —
как старший товарищ,
неглупый и чуткий,
поразговариваю с вами,
товарищ Безыменский,
товарищ Светлов,
товарищ Уткин.
Мы спорим,
аж глотки просят лужения,
мы
задыхаемся
от эстрадных побед,
а у меня к вам, товарищи,
деловое предложение:
давайте,
устроим
веселый обед!
Расстелим внизу
комплименты ковровые,
если зуб на кого —
отпилим зуб;
розданные
Луначарским
венки лавровые —
сложим
в общий
товарищеский суп.
Решим,
что все
по-своему правы.
Каждый поет
по своему
голоску!
Разрежем
общую курицу славы
и каждому
выдадим
по равному куску.
Бросим
друг другу
шпильки подсовывать,
разведем
изысканный
словесный ажур.
А когда мне
товарищи
предоставят слово —
я это слово возьму
и скажу:
— Я кажусь вам
академиком
с большим задом,
один, мол, я
жрец
поэзий непролазных.
А мне
в действительности
единственное надо —
чтоб больше поэтов
хороших
и разных.
Многие
пользуются
напосто́вской тряскою,
с тем
чтоб себя
обозвать получше.
— Мы, мол, единственные,
мы пролетарские… —
А я, по-вашему, что —
валютчик?
Я
по существу
мастеровой, братцы,
не люблю я
этой
философии ну́довой.
Засучу рукавчики:
работать?
драться?
Сделай одолжение,
а ну́, давай!
Есть
перед нами
огромная работа —
каждому человеку
нужное стихачество.
Давайте работать
до седьмого пота
над поднятием количества,
над улучшением качества.
Я меряю
по коммуне
стихов сорта,
в коммуну
душа
потому влюблена,
что коммуна,
по-моему,
огромная высота,
что коммуна,
по-моему,
глубочайшая глубина.
А в поэзии
нет
ни друзей,
ни родных,
по протекции
не свяжешь
рифм лычки́.
Оставим
распределение
орденов и наградных,
бросим, товарищи,
наклеивать ярлычки.
Не хочу
похвастать
мыслью новенькой,
но по-моему —
утверждаю без авторской спеси —
коммуна —
это место,
где исчезнут чиновники
и где будет
много
стихов и песен.
Стоит
изумиться
рифмочек парой нам —
мы
почитаем поэтика гением.
Одного
называют
красным Байроном,