В Минздраве рассказали о разработке 24 новых вакцин от COVID-19

Директор департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровью Минздрава Инна Куликова рассказала, что, помимо двух зарегистрированных вакцин от COVID-19, в России разрабатывается еще 24 варианта препарата.

По словам Куликовой, создание первой в мире вакцины от коронавируса "Спутник V" стало "новой вехой в борьбе с пандемией", а уже через два месяца в стране зарегистрировали второй препарат – "ЭпиВакКорона" от новосибирского центра "Вектор".

"В настоящее время российскими национально-исследовательскими институтами и фармкомпаниями осуществляется разработка еще 24 вариантов вакцин", – цитирует Куликову "Интерфакс".

Как ранее сообщил amic.ru, в начале декабря в Алтайский край доставили еще одну тысячу доз вакцины "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V"). Пока вакцинацию проводят для медиков из Барнаула и близлежащих районов.