Почти 150 единиц снегоуборочной техники выйдут ночью на дороги Барнаула

В ночь на 9 декабря на дорогах Барнаула будут работать до 149 единиц зимней техники, 44 из которых – наемная. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

"На линию выйдут комбинированные дорожные машины, тракторы, автосамосвалы. В ночную смену приступит к работе по вывозу снега тяжелая спецтехника: автогрейдеры, лаповые и фронтальные снегопогрузчики. Снег в первую очередь вывезут с центральных проспектов и автомагистралей, по которым пролегают маршруты общественного транспорта", – рассказали в горадминистрации.

Барнаульцев призывают отказаться от поездок на личном транспорте. Если избежать этого не удается, то автомобилистам настоятельно рекомендуется соблюдать правила дорожного движения и парковки.