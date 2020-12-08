Apple представила наушники за 63 тысячи рублей

Американская компания Apple представила свои первые беспроводные полноразмерные наушники AirPods Max. Соответствующая информация появилась на сайте бренда.

Аудиогаджет имеет крепление из нержавеющей стали, а чаши выполнены из анодированного алюминия. Амбушюры и оголовье изготовлены из специальной дышащей ткани и обладают эффектом памяти.

AirPods Max получили чип H1, адаптивный эквалайзер и шумоподавление, пространственный звук и датчики для определения положения наушников. Колесико Digital Crown позволит регулировать громкость, переключать и приостанавливать композиции, а также отвечать на звонки и активировать Siri.

Устройство представлено в пяти цветах и уже доступно для заказа на сайте Apple. Цена – 62 990 рублей.