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Алтайские врачи на видео рассказали, как избежать рака легких

, ИА "Амител"
За год в крае выявляют около 1300 новых случаев заболевания

Врачи Алтайского краевого онкологического диспансера записали два небольших видео о раке легких. Соответствующий видеопроект инициировало онкологическое сообщество региона, чтобы повысить выявляемость патологии на ранних стадиях.

В видеороликах медики назвали причины и симптомы опасной болезни, а также отметили, что рак легких — антилидер среди онкозаболеваний в Алтайском крае, поскольку каждый год врачи фиксируют почти по 1300 новых случаев заболевания.

Чтобы избежать возникновения рака легких, первым делом специалисты рекомендовали отказаться от курения, а также призвали регулярно проходить обследования. При возникновении первых симптомов не стоит заниматься самолечением — лучше сразу обратиться к врачу.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

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