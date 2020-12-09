Врачи Алтайского краевого онкологического диспансера записали два небольших видео о раке легких. Соответствующий видеопроект инициировало онкологическое сообщество региона, чтобы повысить выявляемость патологии на ранних стадиях.

В видеороликах медики назвали причины и симптомы опасной болезни, а также отметили, что рак легких — антилидер среди онкозаболеваний в Алтайском крае, поскольку каждый год врачи фиксируют почти по 1300 новых случаев заболевания.

Чтобы избежать возникновения рака легких, первым делом специалисты рекомендовали отказаться от курения, а также призвали регулярно проходить обследования. При возникновении первых симптомов не стоит заниматься самолечением — лучше сразу обратиться к врачу.