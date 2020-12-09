Барнаульцы застряли в огромных пробках по пути на работу

Утро среды многим жителям Барнаула придется начать с огромных пробок. На картах навигатора найти "зеленые" пути не так просто. Дорожная ситуация оценивается в девять баллов.

Самые большие заторы фиксируются на Павловском тракте от Малахова до Фурманова, по улице Матросова от Георгия Исакова до Колесной и на улице Попова от Сергея Семенова до Балтийской. Очевидцы отмечают, что ситуацию на Павловском тракте усугубляет авария, которая произошла по направлению к центру.

Также движение затруднено на нескольких участках проспекта Ленина, по улице Власихинской, проспекту Калинина, на нескольких частях улиц Малахова, Антона Петрова, Северо-Западной и Георгиева.

* по данным сервиса "Яндекс.Пробки".