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Барнаульцы застряли в огромных пробках по пути на работу

, ИА "Амител"
Дорожная ситуация оценивается в девять баллов

Утро среды многим жителям Барнаула придется начать с огромных пробок. На картах навигатора найти "зеленые" пути не так просто. Дорожная ситуация оценивается в девять баллов.

Самые большие заторы фиксируются на Павловском тракте от Малахова до Фурманова, по улице Матросова от Георгия Исакова до Колесной и на улице Попова от Сергея Семенова до Балтийской. Очевидцы отмечают, что ситуацию на Павловском тракте усугубляет авария, которая произошла по направлению к центру. 

Также движение затруднено на нескольких участках проспекта Ленина, по улице Власихинской, проспекту Калинина, на нескольких частях улиц Малахова, Антона Петрова, Северо-Западной и Георгиева. 

* по данным сервиса "Яндекс.Пробки".

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

9.12.2020 08:44
ПЕТР

Зато каждый везёт свою попу!

9.12.2020 08:49
АБОРИГЕН

Чем шире дорога, тем больше пробка.

9.12.2020 08:54
- гость -

А еще они хотят пересадить нас на ОТ, да **р им в ры**. Вчера в 16:00, 1-цу трамвай, 25 (ДВАЦАТЬ ПЯТЬ МИНУТСКА) ЖДАЛ.

9.12.2020 09:05
- гость -

Еще снега мало. Все впереди!

9.12.2020 09:05
- гость -

С Прудских до потока красота!
Фунтику респект!

9.12.2020 09:07
Гость

А потому что чудо-уборщики раскидали ОПЯТЬ снег по обочинам, заняв по 0,5 полосы с каждой стороны!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ПЛЮС парковки/заезды все засыпали и люди бросают машины вдоль них, делая помеху всем остальным участникам движения!!!
чистка по-Барнаульски наше ВСЕ!!!!!!!
Лучше бы не трогали, сами бы раскатали(благо привылки уже к этому!!!) ровнее было бы!!!!

9.12.2020 09:11
- гость -

Отлично раскидали все по сторонам, завалив выезды и пешеходные переходы.

9.12.2020 09:16
- гость -

Меня больше другое напрягает, это когда дворники со своих территорий снег выкидывают на проезжую часть.

9.12.2020 09:20
- гость -

когда дворники со своих территорий снег выкидывают на проезжую часть.

За это штраф положен по закону, просто те, кто должен протоколы составлять привыкли зарплату получать ничего не делая, как и все чиновники при путинизме.

9.12.2020 09:20
- гость -


9.12.2020 09:16
- гость -

Во-во туда-сюда его гоняют.

9.12.2020 09:25
Гость

Ну нет власти в этой дыре Барнауле! Хоть бы одного или целый комитет в мэрии выгнали с треском за профанацию и имитацию работы . А приняли на конкурсной основе людей которые навели порядок на дорогах Барнаула !

9.12.2020 09:28
- гость -

В нашей стране нет тех людей кто наведет порядок.

9.12.2020 09:31
- гость -

9.12.2020 09:25
Гость
А приняли на конкурсной основе людей, которые навели порядок на дорогах Барнаула !

И снегопады умели останавливать. Даже в Африке знают, как остановить снегопад.

9.12.2020 09:35
Всепропальщик

ААААА, все пропало, власть, власть, все плохо, плохо, АААААААААА

9.12.2020 09:47
Чучмек

На самом деле всё хорошо. Именно такие ситуации должны происходить как можно чаще, чтобы даже те бездарные пни, которые сегодня управляют городом, осознали важность воссоздания настоящей и действенной системы общественного транспорта...

9.12.2020 09:47
- гость -

К сожалению, не снег основная проблема. А люди которых хочется бить головой об руль, их же автомобилей. До того момента, пока не придет понимание того, как нужно двигаться по городу.

9.12.2020 09:50
- гость -

вчера фура опять встала на красноармейском
когда за этим гибдд следить будет??

9.12.2020 09:57
- гость -

те, кто должен протоколы составлять привыкли зарплату получать ничего не делая

Они сегодня решили ловить тех кто пешеходов не пропускает, хотя погода как раз для ловли тех кто выкидывает снег на проезжую часть.

9.12.2020 10:07
- гость -

Сообщение на амике чуть раньше: "Почти 150 единиц снегоуборочной техники выйдут ночью на дороги Барнаула"

Что не вышла и не почистила дороги?

9.12.2020 10:07
- гость -

9.12.2020 09:50
- гость -
За тем чтобы фуры не ездили? Или чтобы снега небыло?
А ещё лучше пусть ходят и дороги песком посыпают

9.12.2020 10:07
ВЕТЕРАН 22RU

Шок от того что пишут некоторые!
Цитата: "парковки/заезды все засыпали и люди бросают машины вдоль них, делая помеху всем остальным участникам движения!!!"
Так лопаты в зубы и чистите свои парковки и заезды!
Зажрались!
В частном секторе все сами себе чистят!
А за то что бросают где попало накол посадить!

9.12.2020 10:08
Гость

9.12.2020 09:50
- гость -
вчера фура опять встала на красноармейском
когда за этим гибдд следить будет??

Они по Ленинскому ,мимо УВД края и Администрации края ездят, ГИБДД и в упорих не видят, ни в камеры , ни в глаза!!!!

9.12.2020 10:13
- гость -


Меня больше другое напрягает, это когда дворники со своих территорий снег выкидывают на проезжую часть.
++++++
И еще жители частного сектора, которые делают это постоянно! выталкивают снег из дворов, типа, дорога - это река, которая все с собой унесет! Бесят ИДИОТЫ

9.12.2020 10:13
- гость -

Слишком много за рулём тех, кому там не место. Дождь прошёл-транспортный коллапс . Снег выпал- национальное бедствие.

9.12.2020 10:14
- гость -

Частники реально достали скидывают снег с своих дворов на общую дорогу, чтоб руки у вас всех отсохли.

9.12.2020 10:25
- гость -

9.12.2020 10:14
- гость -
скидывают снег с своих дворов на общую дорогу,

На носилках носят на Павлик, сволота.

9.12.2020 10:34
- гость -

9.12.2020 10:14
- гость -
...чтоб руки у вас всех отсохли.

Один так говорил у него самого болтышок отсох (вчера в триперку привезли по скорой)

9.12.2020 10:36
- гость -

Один так говорил
пофиг, без рук им будет тяжелее

9.12.2020 11:06
- гость -

С удовольствием поехал бы на работу в общественном транспорте, но на гору можно добраться только в карликовом 29 или 80 битком. Пустите уже нормальный автобус через лес по Змеиногорскому.

9.12.2020 11:06
- гость -

"вчера фура опять встала на красноармейском
когда за этим гибдд следить будет??"

Проезжала, гибдд было, за фурами контролировало подъем. Там фуры регулярно встают, не знаю почему, после пешеходного перехода не могут скорость набрать м.б.

"Именно такие ситуации должны происходить как можно чаще, чтобы даже те бездарные пни, которые сегодня управляют городом, осознали важность "

Сомнительный вывод, у нас и так, как снег-так дорожный коллапс, уже осознали бы

9.12.2020 11:16
- гость -

Как пожар, хоть увольняться.

9.12.2020 11:29
- гость -

9.12.2020 11:06
- гость -

для фур стоит знак на перекрестке с партизанской, что движение грузового транспорта запрещено
им надо направо уходить на комсомольский
но нет, они под знак прут и встают на подьеме

9.12.2020 11:43
- гость -

9.12.2020 10:07
ВЕТЕРАН 22RU
Шок от того что пишут некоторые!
Цитата: "парковки/заезды все засыпали и люди бросают машины вдоль них, делая помеху всем остальным участникам движения!!!"
Так лопаты в зубы и чистите свои парковки и заезды!
Зажрались!
В частном секторе все сами себе чистят!
А за то что бросают где попало накол посадить!

Вот берите свою лопату и чистите, раз в частном секторе поселились!
Или прикажете лопату взять и по всему Павлику/Ленина/Красноармейскому и тд и тп пронестись чискануть???
Умник!

9.12.2020 11:43
- гость -

Нехрен им вообще днём в городе делать, пусть как в нормальных городах ночью проезжаит транзитом

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