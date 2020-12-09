Познер рассказал, почему россияне ненавидят демократию

Телеведущий Владимир Познер заявил, что у многих россиян есть комплекс неполноценности. По мнению ведущего, из-за него, а также из-за "неграмотности и зависти" у некоторых людей сложилось отрицательное отношение к демократии.
"Люди рассуждают о совершенно незнакомом для них предмете. <...> Ведь если спросить у этих людей, что такое либерализм, – они не смогут ответить. Точно так же они не смогут объяснить, что такое демократия", – написал Познер на своем сайте.
При этом он отметил, что на вопрос о необходимости равных прав, доступности школ и здравоохранения, прозрачности выборов и возможности высказывать свое мнение без страха, многие ответили бы положительно.
Комментарии
Умный всё-таки дядька !
Неправда! Демократия нас нравиться. Нам не нравиться система пи которой её (демократическую систему) оседлали такие как Познер и К!!!
Хорошо устроился гражданин враждебным нам государств в России - служит ворам и жуликам, порочит русский народ, который оплачивает его нехилые гонорары на госканале...
Он увидел в России демократию? Да у него не розовые очки, а видимость "ноль".
русский народ, который оплачивает его нехилые гонорары на госканале...
Сравни его гонорары с гонорарами соловьева, киселева, шейнина, скабеевой, симонян
Пристроился вести передачи про путешествия как будто больше некому. Много молодежи, на кого приятнее смотреть и лучше рассказывают. Познер Незаменимый Первый.
9.12.2020 09:16
ПЕТР
Неправда! Демократия нас нравиться. Нам не нравиться система пи которой её (демократическую систему) оседлали такие как Познер и К!!!
А вот и подтверждение о неграмотности.
люди ненавидят несправедливость
а у нас не демократия, а крайне несправедливая азиатская диктатура со времен Новгородской республики.
9.12.2020 09:23
- гость -
зачем ты интересуешься гонорарами указанных тобой человеков? тебя мучает комплекс неполноценности?
Один из героев программы у Дудя снял документальный фильм о путешествии из Петербурга в Москву. Там он сравнивает это путешествие с тем, что написал Радищев 200 лет тому назад. Оказалось, разница только в техническом прогрессе, а люди те же. Те же убогие жилища, разруха, девки, оказывающие интимные услуги на дороге, те же трактиры, бани, тот же менталитет - живем плохо, но мы все равно за царя батюшку.
зачем ты интересуешься гонорарами указанных тобой человеков? тебя мучает комплекс неполноценности?
Меня мучает комплекс справедливости, таким воспитали, в крови у меня ненависть к ворам, подлецам, приспособленцам жопализам.
9.12.2020 09:27
- гость -
А вот и подтверждение о неграмотности.
А вот и подтверждение неграмотности?
Подтверждение чего? А не подтверждение о чём.
А что он сам не сказал что такое демократия? "Необходимость равных прав, доступность школ и здравоохранения, прозрачности выборов и возможности высказывать свое мнение без страха?" Эта "необходимость" и есть демократия? ) В колыбели демократии-пиндостане-ощущается необходимость прозрачных выборов и необходимость равных прав? ))Здравоохранение у них там на высоте,особенно во время пандемии???Поэтому люди там выздоравливают как мухи.
демократия - это когда можно безнаказанно воровать?
Люди рассуждают о совершенно незнакомом для них предмете.
Гость 09:41 яркий тому пример. Ведь 100% он не демократии не видел и в США не был.
9.12.2020 09:27
- гость -
"А вот и подтверждение о неграмотности."
Если пропустил букву и запятую, то я тогда консерватор.
В странах,которые правозглашаются как "страны с победившей демократией" всё не так, всё не так,ребята.Народ там рулит,видите ли )
Демократия закончилась не успев начаться в 1993 году с разгоном Съезда народных депутатов. Воистину самый демократичный момент был. Съезд народных депутатов и привел Ельцина к власти, а потом мог и хотел его снять с трона за недоверие. В связи с чем и был разогнан, по быстренькому состряпана конституция единственной целью которой было установление суперпрезидентского управления. Ну и стержень по обычаю был обставлен мишурой. Вопрос другой возможна ли демократия в таком огромном и многонациональном государстве?
то 09:52
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Демократии я действительно не видел.Напишите что это такое по вашему?
Байден в 1972 году стал сенатором и так у власти и остался.48 лет трудится во благо демократии )
Он и дальше будет трудиться во благо американской демократии пока смерть не разлучит его с властью.
Истинная демократия была в СССР, в котором мы жили...
10:09
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Да я вот тоже так думаю.
ну трудно с ним поспорить. Большинство мозгом не пользуются, а повторяют что по ТВ сказали, и искренне верят пропаганде.
socialis "общественный","демос"-народ.Эти термины подходят больше к социализму чем к капитализму.
Слово "демократия" в настоящее время постоянно употребляют именно для запудривания мозгов народу .
9.12.2020 10:09
- гость -
Истинная демократия была в СССР, в котором мы жили...
Вы попутали демократию и рабовладение. Да, да и рабом можно жить припеваючи и быть довольным. СССР это НеоРабовладение - не свободное но комфортное, многим нравилось до тех пор пока пайку не урезали. А урезали потому что вся система оказалась не эффективной, и не смогла даже прокормить себя.
то 09:34
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Отсюда вывод:никакой царизм,никакой капитализм,только обновлённый социализм.
Страна была со второй экономикой в мире.Развалилась из-за ошибок тогдашней власти.
То что она сама по себе развалилась-это сегодняшняя тупая буржуазная пропаганда.
Бисмарк давно всё объяснил: "Всякая демократия есть не что иное, как диктатура подонков".
Точно так же они не смогут объяснить, что такое демократия
демократия это власть демократов, а не народа ))
Он, что против Путина сейчас выступил, что-то не так в государстве? Да нет, оказывается, народ не тот достался, глупый, не понимает и не поддерживает всех истинно демократических преобразований нынешней власти в конституции, обнуления, увеличения пенсионного срока. Все для народа, а народ от «неграмотности и зависти» не понимает своих благ.
А республиканцы (лат. res publica — "общественное дело" в корне с эти не согласны.
9.12.2020 10:31
то фкт
Не из-за ошибок, а и из-за предательства!
Нож в спину первому в миру социалистическому государству всадили те, кто сейчас нас учит "демократии".
Так кто такой Познер? Это всего лишь прислужник предателей. Кому он нужен, этот Познер с его мнением ...
Мы должны понимать, что шайка «Познер и компашка таких же СМИ» своей просветительской работой ведут нас к истинной демократии? Вот уж чья бы корова мычала, а Познера бы молчала!
"Рабы" при социализме пользовались бесплатной медициной,бесплатным образованием,им выдавались квартиры куда они,голодные,затаскивали ковры и мебельные гарнитуры,гремя цепями.
9.12.2020 10:46
- гость -
Не поверишь в тюрьме тоже бесплатная медицина, бесплатное жилье, бесплатная библиотека и даже то чего не было при социализме - бесплатное ЖКХ и бесплатная еда
то 10:53
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Хрень какую-то написал.У тебя перекос в мозгу )
Бывало выйдешь из тюрьмы, а на воле опять тюрьма,никакой разницы ))
Да потому что обгадили все либеральные идеи так называемые младореформаторы, грефы, дворковичи и далее по списку
9.12.2020 10:41
то 10:36
А республиканцы
республиканцы в цитадели демокрании, мы про российскую федерацию...
Эта лицемерная проститутка забыла сказать, что именно благодаря и его деятельности сначала на коммуняк, а потом и на воров, понятие демократии и либерализма стали на территории России ругательными. Так что не надо тут открывать рот про демократию и либерализм, когда сам всю жизнь проституировал у тоталитарных и диктаторских режимах.
субъектом демократии в пресловутых Афинах был вовсе не "демос" - как вешают народу лапшу на уши, а "демы", что лучше всего переводится с некоторого времени русским словом "тейпы" - родоплеменные объединения. И прелести афинской демократии сегодня можно набюдать как раз в соответствующих областях Кавказа (или на Сицилии), или у индейских племен до их уничтожаения в форме советов старейших и "уважаемых граждан" (c)
Умный всё-таки дядька !
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А умные они всегда правду говорят )
9.12.2020 10:46
- гость -
Не было ничего бесплатного в твоём любимом совке. Всё это "благолепие" оплачивалось нищинскими заработками миллионов граждан. Взамен они получали дрянную систему здравоохранения. Тоже самое и сейчас, платим налоги с заработков, имеем мед. полисы, но по сути ими можно разве что подтереться. Сейчас хотя бы появилась платная медицина.
Платная медицина-это великое благо,это великое достижение капитализма