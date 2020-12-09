Познер рассказал, почему россияне ненавидят демократию

Телеведущий Владимир Познер заявил, что у многих россиян есть комплекс неполноценности. По мнению ведущего, из-за него, а также из-за "неграмотности и зависти" у некоторых людей сложилось отрицательное отношение к демократии.

"Люди рассуждают о совершенно незнакомом для них предмете. <...> Ведь если спросить у этих людей, что такое либерализм, – они не смогут ответить. Точно так же они не смогут объяснить, что такое демократия", – написал Познер на своем сайте.

При этом он отметил, что на вопрос о необходимости равных прав, доступности школ и здравоохранения, прозрачности выборов и возможности высказывать свое мнение без страха, многие ответили бы положительно.