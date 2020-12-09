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Познер рассказал, почему россияне ненавидят демократию

, ИА "Амител"
Все дело в комплексе неполноценности
Фото: test.10na10.ua

Фото: test.10na10.ua

Телеведущий Владимир Познер заявил, что у многих россиян есть комплекс неполноценности. По мнению ведущего, из-за него, а также из-за "неграмотности и зависти" у некоторых людей сложилось отрицательное отношение к демократии. 

"Люди рассуждают о совершенно незнакомом для них предмете. <...> Ведь если спросить у этих людей, что такое либерализм, – они не смогут ответить. Точно так же они не смогут объяснить, что такое демократия", – написал Познер на своем сайте.  

При этом он отметил, что на вопрос о необходимости равных прав, доступности школ и здравоохранения, прозрачности выборов и возможности высказывать свое мнение без страха, многие ответили бы положительно.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

9.12.2020 09:14
- гость -

Умный всё-таки дядька !

9.12.2020 09:16
ПЕТР

Неправда! Демократия нас нравиться. Нам не нравиться система пи которой её (демократическую систему) оседлали такие как Познер и К!!!

9.12.2020 09:18
- гость -

Хорошо устроился гражданин враждебным нам государств в России - служит ворам и жуликам, порочит русский народ, который оплачивает его нехилые гонорары на госканале...

9.12.2020 09:20
- гость -

Он увидел в России демократию? Да у него не розовые очки, а видимость "ноль".

9.12.2020 09:23
- гость -

русский народ, который оплачивает его нехилые гонорары на госканале...

Сравни его гонорары с гонорарами соловьева, киселева, шейнина, скабеевой, симонян

9.12.2020 09:24
- гость -

Пристроился вести передачи про путешествия как будто больше некому. Много молодежи, на кого приятнее смотреть и лучше рассказывают. Познер Незаменимый Первый.

9.12.2020 09:27
- гость -


9.12.2020 09:16
ПЕТР

Неправда! Демократия нас нравиться. Нам не нравиться система пи которой её (демократическую систему) оседлали такие как Познер и К!!!

А вот и подтверждение о неграмотности.

9.12.2020 09:28
- гость -

люди ненавидят несправедливость
а у нас не демократия, а крайне несправедливая азиатская диктатура со времен Новгородской республики.

9.12.2020 09:30
- гость -


9.12.2020 09:23
- гость -


зачем ты интересуешься гонорарами указанных тобой человеков? тебя мучает комплекс неполноценности?

9.12.2020 09:34
- гость -

Один из героев программы у Дудя снял документальный фильм о путешествии из Петербурга в Москву. Там он сравнивает это путешествие с тем, что написал Радищев 200 лет тому назад. Оказалось, разница только в техническом прогрессе, а люди те же. Те же убогие жилища, разруха, девки, оказывающие интимные услуги на дороге, те же трактиры, бани, тот же менталитет - живем плохо, но мы все равно за царя батюшку.

9.12.2020 09:36
- гость -

зачем ты интересуешься гонорарами указанных тобой человеков? тебя мучает комплекс неполноценности?

Меня мучает комплекс справедливости, таким воспитали, в крови у меня ненависть к ворам, подлецам, приспособленцам жопализам.

9.12.2020 09:40
- гость -

9.12.2020 09:27
- гость -
А вот и подтверждение о неграмотности.

А вот и подтверждение неграмотности?
Подтверждение чего? А не подтверждение о чём.

9.12.2020 09:41
- гость -

А что он сам не сказал что такое демократия? "Необходимость равных прав, доступность школ и здравоохранения, прозрачности выборов и возможности высказывать свое мнение без страха?" Эта "необходимость" и есть демократия? ) В колыбели демократии-пиндостане-ощущается необходимость прозрачных выборов и необходимость равных прав? ))Здравоохранение у них там на высоте,особенно во время пандемии???Поэтому люди там выздоравливают как мухи.

9.12.2020 09:43
тупой

демократия - это когда можно безнаказанно воровать?

9.12.2020 09:52
- гость -

Люди рассуждают о совершенно незнакомом для них предмете.

Гость 09:41 яркий тому пример. Ведь 100% он не демократии не видел и в США не был.

9.12.2020 09:53
ПЕТР

9.12.2020 09:27
- гость -
"А вот и подтверждение о неграмотности."

Если пропустил букву и запятую, то я тогда консерватор.

9.12.2020 09:53
- гость -

В странах,которые правозглашаются как "страны с победившей демократией" всё не так, всё не так,ребята.Народ там рулит,видите ли )

9.12.2020 09:57
- гость -

Демократия закончилась не успев начаться в 1993 году с разгоном Съезда народных депутатов. Воистину самый демократичный момент был. Съезд народных депутатов и привел Ельцина к власти, а потом мог и хотел его снять с трона за недоверие. В связи с чем и был разогнан, по быстренькому состряпана конституция единственной целью которой было установление суперпрезидентского управления. Ну и стержень по обычаю был обставлен мишурой. Вопрос другой возможна ли демократия в таком огромном и многонациональном государстве?

9.12.2020 09:57
- гость -

то 09:52
--------------------------
Демократии я действительно не видел.Напишите что это такое по вашему?

9.12.2020 10:02
- гость -

Байден в 1972 году стал сенатором и так у власти и остался.48 лет трудится во благо демократии )

9.12.2020 10:09
- гость -

Он и дальше будет трудиться во благо американской демократии пока смерть не разлучит его с властью.

9.12.2020 10:09
- гость -

Истинная демократия была в СССР, в котором мы жили...

9.12.2020 10:12
- гость -

10:09
-----------------------
Да я вот тоже так думаю.

9.12.2020 10:16
Fkt

ну трудно с ним поспорить. Большинство мозгом не пользуются, а повторяют что по ТВ сказали, и искренне верят пропаганде.

9.12.2020 10:19
- гость -

socialis "общественный","демос"-народ.Эти термины подходят больше к социализму чем к капитализму.

9.12.2020 10:22
- гость -

Слово "демократия" в настоящее время постоянно употребляют именно для запудривания мозгов народу .

9.12.2020 10:24
Fkt

9.12.2020 10:09
- гость -
Истинная демократия была в СССР, в котором мы жили...

Вы попутали демократию и рабовладение. Да, да и рабом можно жить припеваючи и быть довольным. СССР это НеоРабовладение - не свободное но комфортное, многим нравилось до тех пор пока пайку не урезали. А урезали потому что вся система оказалась не эффективной, и не смогла даже прокормить себя.

9.12.2020 10:25
- гость -

то 09:34
------------------------
Отсюда вывод:никакой царизм,никакой капитализм,только обновлённый социализм.

9.12.2020 10:31
то фкт

Страна была со второй экономикой в мире.Развалилась из-за ошибок тогдашней власти.
То что она сама по себе развалилась-это сегодняшняя тупая буржуазная пропаганда.

9.12.2020 10:36
- гость -

Бисмарк давно всё объяснил: "Всякая демократия есть не что иное, как диктатура подонков".

9.12.2020 10:36
- гость -

Точно так же они не смогут объяснить, что такое демократия

демократия это власть демократов, а не народа ))

9.12.2020 10:40
- гость -

Он, что против Путина сейчас выступил, что-то не так в государстве? Да нет, оказывается, народ не тот достался, глупый, не понимает и не поддерживает всех истинно демократических преобразований нынешней власти в конституции, обнуления, увеличения пенсионного срока. Все для народа, а народ от «неграмотности и зависти» не понимает своих благ.

9.12.2020 10:41
то 10:36

А республиканцы (лат. res publica — "общественное дело" в корне с эти не согласны.

9.12.2020 10:45
- гость -

9.12.2020 10:31
то фкт

Не из-за ошибок, а и из-за предательства!

Нож в спину первому в миру социалистическому государству всадили те, кто сейчас нас учит "демократии".

Так кто такой Познер? Это всего лишь прислужник предателей. Кому он нужен, этот Познер с его мнением ...

9.12.2020 10:45
- гость -

Мы должны понимать, что шайка «Познер и компашка таких же СМИ» своей просветительской работой ведут нас к истинной демократии? Вот уж чья бы корова мычала, а Познера бы молчала!

9.12.2020 10:46
- гость -

"Рабы" при социализме пользовались бесплатной медициной,бесплатным образованием,им выдавались квартиры куда они,голодные,затаскивали ковры и мебельные гарнитуры,гремя цепями.

9.12.2020 10:53
- гость -

9.12.2020 10:46
- гость -

Не поверишь в тюрьме тоже бесплатная медицина, бесплатное жилье, бесплатная библиотека и даже то чего не было при социализме - бесплатное ЖКХ и бесплатная еда

9.12.2020 10:56
- гость -

то 10:53
-------------------------
Хрень какую-то написал.У тебя перекос в мозгу )
Бывало выйдешь из тюрьмы, а на воле опять тюрьма,никакой разницы ))

9.12.2020 11:12
- гость -

Да потому что обгадили все либеральные идеи так называемые младореформаторы, грефы, дворковичи и далее по списку

9.12.2020 11:22
- гость -

9.12.2020 10:41
то 10:36
А республиканцы

республиканцы в цитадели демокрании, мы про российскую федерацию...

9.12.2020 11:23
АБОРИГЕН

Эта лицемерная проститутка забыла сказать, что именно благодаря и его деятельности сначала на коммуняк, а потом и на воров, понятие демократии и либерализма стали на территории России ругательными. Так что не надо тут открывать рот про демократию и либерализм, когда сам всю жизнь проституировал у тоталитарных и диктаторских режимах.

9.12.2020 11:32
- гость -

субъектом демократии в пресловутых Афинах был вовсе не "демос" - как вешают народу лапшу на уши, а "демы", что лучше всего переводится с некоторого времени русским словом "тейпы" - родоплеменные объединения. И прелести афинской демократии сегодня можно набюдать как раз в соответствующих областях Кавказа (или на Сицилии), или у индейских племен до их уничтожаения в форме советов старейших и "уважаемых граждан" (c)

9.12.2020 11:38
- гость -

Умный всё-таки дядька !
--------------------------
А умные они всегда правду говорят )

9.12.2020 11:42
АБОРИГЕН

9.12.2020 10:46
- гость -
Не было ничего бесплатного в твоём любимом совке. Всё это "благолепие" оплачивалось нищинскими заработками миллионов граждан. Взамен они получали дрянную систему здравоохранения. Тоже самое и сейчас, платим налоги с заработков, имеем мед. полисы, но по сути ими можно разве что подтереться. Сейчас хотя бы появилась платная медицина.

9.12.2020 11:51
- гость -

Платная медицина-это великое благо,это великое достижение капитализма

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