Виктор Томенко призвал жителей Алтайского края вспомнить о героях России

В День Героев Отечества губернатор Алтайского края Виктор Томенко предложил жителям региона присоединиться к акции #Герои22 и вспомнить земляков, которые совершали героические поступки.

Глава края напомнил об алтайском летчике Олеге Пешкове, который погиб 24 ноября 2015 года во время выполнения задания в Сирии.

"Самолет Олега Пешкова был сбит ракетой противника. Наш летчик успел катапультировался, но во время приземления на парашюте погиб под огнем террористов. Указом президента нашей страны ему было присвоено звание Героя России – посмертно", – сказал Томенко в своем Instagram.

Он отметил, что на родине Пешкова в селе Косиха его именем названа улица и военно-патриотический клуб, а на Аллее Героев установлена мемориальная плита в его честь.

Томенко призвал всех присоединиться к акции #Герои22 в Instagram, чтобы "вспомнить имена и других наших героев, рассказать о них нынешним мальчишкам и девчонкам".