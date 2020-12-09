Виктор Томенко призвал жителей Алтайского края вспомнить о героях России

В День Героев Отечества губернатор Алтайского края Виктор Томенко предложил жителям региона присоединиться к акции #Герои22 и вспомнить земляков, которые совершали героические поступки.
Глава края напомнил об алтайском летчике Олеге Пешкове, который погиб 24 ноября 2015 года во время выполнения задания в Сирии.
"Самолет Олега Пешкова был сбит ракетой противника. Наш летчик успел катапультировался, но во время приземления на парашюте погиб под огнем террористов. Указом президента нашей страны ему было присвоено звание Героя России – посмертно", – сказал Томенко в своем Instagram.
Он отметил, что на родине Пешкова в селе Косиха его именем названа улица и военно-патриотический клуб, а на Аллее Героев установлена мемориальная плита в его честь.
Томенко призвал всех присоединиться к акции #Герои22 в Instagram, чтобы "вспомнить имена и других наших героев, рассказать о них нынешним мальчишкам и девчонкам".
Комментарии
какой хороший руководитель нашего бедного края
Да мы то помним, а Вы каким боком здесь? Поговорить, примазаться?
Что вспоминать? За что этот "герой" погиб? За то чтобы в Алтайском крае средняя зарплата ниже 400$ была?
киндер-сорприз тоже...
9.12.2020 10:07
- гость -
С таким шкурным подходом можно договориться и до того, что герои ВОВ зря жизни положили. Если ты неудачник по жизни, то имей мозги хотя бы мертвых не упрекать в своей слабости.
В каких войсках служил нравоучитель ???
эта бородка ему не идет. Как после недели запоя
У нас ротный всегда говорил:
- Героизм одних - расплата за раздолбайство других
Я немного смягчил лексику...
С таким шкурным подходом можно договориться и до того, что герои ВОВ зря жизни положили.
герои Великой Отечесвенной войны - герои Советского Союза, а не герои рф )))
страна другая, ценности другие и т.п....
Друзья, давайте не будем собачится! Люди не виноваты, что погибли по прихоти политиков!
Люди не виноваты, что погибли по прихоти политиков!
Ещё и как виноваты! Гитлер лично сам не убивал евреев. Сталин сам расстрелами не занимался. А Путин как всегда не при чем.
9.12.2020 11:12
- гость -
В чем виноваты люди погибшие в Афганистане?
В чем виноваты люди погибшие в Сирии?
Их туда отправляли политики...
герои ВОВ зря жизни положили
Действительно зря. Вы результаты их победы наблюдаете? Может у вас свободная демократическая страна с развитой экономикой как Германия? Может у вас зарплаты от 2500 ойро начинаются?
В чем виноваты люди погибшие в Афганистане?
В чем виноваты люди погибшие в Сирии?
Ровным счётом в том же, что и люди которых послал Гитлер.
Вы результаты их победы наблюдаете?
людей просто предали партфункцианеры после 1953 г...
Герой России полковник Юрий Дмитриевич Буданов! Убит бандитом, которому Путин присвоил звание героя России. Помним, любим, скорбим!
Друзья, тут действительно, с какой стороны смотреть. Если с нашей, то они герои, если с противоположной - захватчики. (Прошу людей, прошедших горячие точки не принимать это как обиду или оскорбление).
Расскажите нам о подвиге Кадырова
Или киндер-сюрприза Кириленки, или генералиссимуса Шойги..
бандитом, которому Путин присвоил звание героя России
Секундочку! Он свою Родину, свою землю защищал. За пару десятилетий всё восстановил. Разве не герой?
Это вы под питерского царька без боя легли и теперь дань ему платите. А настоящие герои защитили свои земли, свою свободу, свою веру.
9.12.2020 11:16
- гость -
Шкура ты продажная, о чем с тобой говорить...