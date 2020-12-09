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Виктор Томенко призвал жителей Алтайского края вспомнить о героях России

, ИА "Амител"
В День Героев Отечества глава региона напомнил о подвиге летчика Олега Пешкова

В День Героев Отечества губернатор Алтайского края Виктор Томенко предложил жителям региона присоединиться к акции #Герои22 и вспомнить земляков, которые совершали героические поступки.

Глава края напомнил об алтайском летчике Олеге Пешкове, который погиб 24 ноября 2015 года во время выполнения задания в Сирии.

"Самолет Олега Пешкова был сбит ракетой противника. Наш летчик успел катапультировался, но во время приземления на парашюте погиб под огнем террористов. Указом президента нашей страны ему было присвоено звание Героя России – посмертно", – сказал Томенко в своем Instagram.

Он отметил, что на родине Пешкова в селе Косиха его именем названа улица и военно-патриотический клуб, а на Аллее Героев установлена мемориальная плита в его честь.

Томенко призвал всех присоединиться к акции #Герои22 в Instagram, чтобы "вспомнить имена и других наших героев, рассказать о них нынешним мальчишкам и девчонкам".

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

9.12.2020 09:53
- гость -

какой хороший руководитель нашего бедного края

9.12.2020 09:58
- гость -

Да мы то помним, а Вы каким боком здесь? Поговорить, примазаться?

9.12.2020 10:07
- гость -

Что вспоминать? За что этот "герой" погиб? За то чтобы в Алтайском крае средняя зарплата ниже 400$ была?

9.12.2020 10:33
- гость -

киндер-сорприз тоже...

9.12.2020 10:36
- гость -

9.12.2020 10:07
- гость -

С таким шкурным подходом можно договориться и до того, что герои ВОВ зря жизни положили. Если ты неудачник по жизни, то имей мозги хотя бы мертвых не упрекать в своей слабости.

9.12.2020 10:40
- гость -

В каких войсках служил нравоучитель ???

9.12.2020 10:45
- гость -

эта бородка ему не идет. Как после недели запоя

9.12.2020 10:51
- гость -

У нас ротный всегда говорил:
- Героизм одних - расплата за раздолбайство других
Я немного смягчил лексику...

9.12.2020 10:57
- гость -

С таким шкурным подходом можно договориться и до того, что герои ВОВ зря жизни положили.

герои Великой Отечесвенной войны - герои Советского Союза, а не герои рф )))
страна другая, ценности другие и т.п....

9.12.2020 11:08
- гость -

Друзья, давайте не будем собачится! Люди не виноваты, что погибли по прихоти политиков!

9.12.2020 11:12
- гость -

Люди не виноваты, что погибли по прихоти политиков!

Ещё и как виноваты! Гитлер лично сам не убивал евреев. Сталин сам расстрелами не занимался. А Путин как всегда не при чем.

9.12.2020 11:15
- гость -


9.12.2020 11:12
- гость -
В чем виноваты люди погибшие в Афганистане?
В чем виноваты люди погибшие в Сирии?
Их туда отправляли политики...

9.12.2020 11:16
- гость -

герои ВОВ зря жизни положили

Действительно зря. Вы результаты их победы наблюдаете? Может у вас свободная демократическая страна с развитой экономикой как Германия? Может у вас зарплаты от 2500 ойро начинаются?

9.12.2020 11:18
- гость -

В чем виноваты люди погибшие в Афганистане?
В чем виноваты люди погибшие в Сирии?

Ровным счётом в том же, что и люди которых послал Гитлер.

9.12.2020 11:20
- гость -

Вы результаты их победы наблюдаете?

людей просто предали партфункцианеры после 1953 г...

9.12.2020 11:25
Прoxодимeц

Герой России полковник Юрий Дмитриевич Буданов! Убит бандитом, которому Путин присвоил звание героя России. Помним, любим, скорбим!

9.12.2020 11:25
- гость -

Друзья, тут действительно, с какой стороны смотреть. Если с нашей, то они герои, если с противоположной - захватчики. (Прошу людей, прошедших горячие точки не принимать это как обиду или оскорбление).

9.12.2020 11:26
- гость -

Расскажите нам о подвиге Кадырова
Или киндер-сюрприза Кириленки, или генералиссимуса Шойги..

9.12.2020 11:30
- гость -

бандитом, которому Путин присвоил звание героя России

Секундочку! Он свою Родину, свою землю защищал. За пару десятилетий всё восстановил. Разве не герой?

9.12.2020 11:32
- гость -

Это вы под питерского царька без боя легли и теперь дань ему платите. А настоящие герои защитили свои земли, свою свободу, свою веру.

9.12.2020 11:43
- гость -

9.12.2020 11:16
- гость -

Шкура ты продажная, о чем с тобой говорить...

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