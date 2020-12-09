Почти 100 единиц техники убирают снег на улицах Барнаула 9 декабря

Фото: пресс-центр мэрии Барнаула

99 единиц техники задействуют для уборки снега с улиц и дорог Барнаула 9 декабря, а 108 дворников вручную очистят подходы к пешеходным переходам, остановкам общественного транспорта и лестничные марши.

Как пишет пресс-центр мэрии, за прошедшие сутки в городе выпало 11,4 мм снега, что составляет более 42% от декабрьской месячной нормы. В ночь с 8 на 9 декабря специалисты МБУ "Автодорстрой" вывезли с дорог краевой столицы более 6,2 тысячи кубометров снега, а на обработку улиц израсходовали 317,5 тонны песчано-соляной смеси. Всего ночью работали 152 единицы техники, из которых 46 – наемные.

В МБУ "Автодорстрой" призвали автомобилистов по возможности отказаться от личных автомобилей, соблюдать осторожность на дороге и с пониманием относиться к работе снегоуборочной техники.