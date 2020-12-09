Госдума решила расширить полномочия полиции

Госдума приняла в первом чтении проект о новых полномочиях полицейских, которые позволят им вскрывать автомобили, выставлять оцепление и применять огнестрельное табельное оружие в случае угрозы.
Напомним, что в середине мая правительство внесло в Госдуму законопроект о расширении полномочий стражей порядка. Согласно пояснительной записке, законопроект направлен на "усиление прав и законных интересов граждан", а также "совершенствование практической деятельности сотрудников органов внутренних дел".
Как пишет РИА Новости, законопроект разрешает полиции вскрывать автомобили для спасения жизни, задержания преступников, обеспечения безопасности при массовых беспорядках, ЧС, угрозе теракта и так далее. Хозяина автомобиля необходимо оповещать о случившемся в течение 24 часов, а в отсутствие владельца полиция должна "обеспечить сохранность ТС".
Также документ наделяет стражей порядка правом оцеплять или блокировать территорию жилых домов, строений и других объектов по решению руководителей отделов МВД.
В границах оцеплений полицейские смогут осматривать всех людей и их автомобили, а если человек откажется от процедуры, то его могут не пустить на территорию или же не выпускать за пределы участка или жилья.
Отдельно в законе прописаны случаи применения огнестрельного табельного оружия. Полицейские смогут применять его не только когда нарушитель пытается завладеть пистолетом, но и если тот совершит иные действия, "дающие основание расценить их как угрозу нападения".
Комментарии
Ещё бы научили мажориков стрелять
Это вас не спасёт, братишки.
законопроект разрешает полиции вскрывать автомобили для спасения жизни, задержания преступников, обеспечения безопасности при массовых беспорядках
Видно они на Беларусь посмотрели и решили заранее сделать свои действия законными. Не забудьте ещё добавить право полицейским пытать и убивать граждан.
Госдума совершает ошибку за ошибкой. Вернее как совершает, никакой самостоятельностью она ведь не обладает. Совершенно очевидно чьи ослиные уши торчат из этого проекта о полномочиях.
Полицаям решили выдать автоматы, чтобы у них пистолеты не поотбирали...
Гос Дума. Смех.
архиважнейшее расширение возможностей полиции рф, особенно в свете принятых обновлений...
"В Российской Федерации создаются условия для устойчивого экономического роста страны и повышения благосостояния граждан, для взаимного доверия государства и общества, гарантируются защита достоинства граждан и уважение человека труда, обеспечиваются сбалансированность прав и обязанностей гражданина, социальное партнерство, экономическая, политическая и социальная солидарность"(c)
Пришедшие к власти в 90-е годы бандиты напринимали законов о "правах обвиняемых, подсудимых и т.д", то есть обезопасили себя и сделали беззубыми органы правопорядка. Плохо что для возврата нормального положения дел понадобилось целых 20 лет.
Теперь нужно отыграть назад понапринятые под давлением либерастии абсолютно антиобщественные законы о "правах детей" и "правах животных".
Охо́тник за наци́стами — человек, который по собственной инициативе занимается розыском нацистских преступников, которые по той или иной причине не понесли наказания за свои преступления, совершённые в годы Второй мировой войны, а также сбором документов и доказательств об их преступлениях с целью последующего судебного преследования.
Чаще всего речь идет о преступлениях в ходе Холокоста, военных преступлениях или преступлениях против человечества.
Деятельность охотников за нацистами началась сразу после окончания войны. К концу XX века она почти прекратилась в связи с тем, что все бывшие нацисты либо умерли, либо являются очень глубокими стариками.
С 1946 по 1952 годы в Вене действовал «Институт документации преступлений нацистов» под руководством Тувьи Фридмана. В то же время в Линце начал работу Симон Визенталь — самый известный из охотников за нацистами.
Кроме вышеупомянутых лиц к охотникам за нацистами относят обычно Сержа и Беату Кларсфельд, Эфраима Зуроффа, Джоэля Бранда[1] и некоторых других.
Наибольшим триумфом охотников за нацистами считается поимка Адольфа Эйхмана в мае 1960 года.
12:35
- гость -
"правах животных".
Благодаря этому правы ты и живёшь.
Это война! Война с собственным народом!
"дающие основание расценить их как угрозу нападения", срочно надо пластиковые стаканчики запретить, а то не дай бог ветром в полисмена прилетит, так они веерный огонь из оружия откроют во все стороны!
Так все же смогут осматривать или досматривать??? Это две разные вещи!
Им и сейчас никто не запрещает осматривать, стой и смотри на проходящих людей!
Госдума взяла на себя ответственность за все будущие убийства силовиками невиновных и не очень людей. Госдума это понимает?
Проблем больше с их бездействием в решении наиболее частых проблем граждан. Ну и законами на этот счёт (КоАП очень мягок).
А жесть или где большое бабло или политика.
9.12.2020 13:42
- гость -
Они все понимают, но все решения принимают для своей пользы, чтобы защитить себя любимых от народа! Путин уже себе неприкосновенность пожизненную утверждает через закон.