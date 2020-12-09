Госдума решила расширить полномочия полиции

Госдума приняла в первом чтении проект о новых полномочиях полицейских, которые позволят им вскрывать автомобили, выставлять оцепление и применять огнестрельное табельное оружие в случае угрозы.

Напомним, что в середине мая правительство внесло в Госдуму законопроект о расширении полномочий стражей порядка. Согласно пояснительной записке, законопроект направлен на "усиление прав и законных интересов граждан", а также "совершенствование практической деятельности сотрудников органов внутренних дел".

Как пишет РИА Новости, законопроект разрешает полиции вскрывать автомобили для спасения жизни, задержания преступников, обеспечения безопасности при массовых беспорядках, ЧС, угрозе теракта и так далее. Хозяина автомобиля необходимо оповещать о случившемся в течение 24 часов, а в отсутствие владельца полиция должна "обеспечить сохранность ТС".

Также документ наделяет стражей порядка правом оцеплять или блокировать территорию жилых домов, строений и других объектов по решению руководителей отделов МВД.

В границах оцеплений полицейские смогут осматривать всех людей и их автомобили, а если человек откажется от процедуры, то его могут не пустить на территорию или же не выпускать за пределы участка или жилья.

Отдельно в законе прописаны случаи применения огнестрельного табельного оружия. Полицейские смогут применять его не только когда нарушитель пытается завладеть пистолетом, но и если тот совершит иные действия, "дающие основание расценить их как угрозу нападения".