Почему пенсионерам Алтайского края в пандемию лучше оставаться дома

В Алтайском крае продлили режим самоизоляции для лиц старше 65 лет. Ограничения будут действовать как минимум до 26 декабря. Согласно распоряжению губернатора, пожилые люди должны оставаться дома. Выходить можно только по необходимости: за продуктами в ближайшие магазины, аптеки или больницы. Эти меры должны помочь снизить число заболевших коронавирусом среди пенсионеров.

При этом губернатор Алтайского края Виктор Томенко обратился к полиции и органам местного самоуправления с просьбой не запугивать людей, а объяснять необходимость этой меры. "Не нужно запугивать людей старшего поколения, но нужно постоянно, терпеливо и доходчиво разъяснять о соблюдении режима самоизоляции! Не проходить мимо людей в возрасте. Подойдите, напомните, обратите внимание на то, что людям старшего поколения не надо выходить из дома без большой надобности", – сказал губернатор.

Главный внештатный гериатр Минздрава Алтайского края Ольга Зубова подчеркивает, что для пожилых людей новая инфекция особенно опасна. Чем старше человек, тем больший риск осложнений и летальных исходов. Так, согласно статистике, вероятность осложнений у тех, кто старше 60 лет, составляет 3,3%; а у тех, кто старше 80, может достигать 20%.

Дело в том, что у пожилых людей болезнь часто протекает атипично, то есть человек даже не подозревает, что у него инфекция коронавируса, а потому обращается к врачу, когда уже становится слишком поздно. По словам Ольги Зубовой, у возрастных пациентов может даже не быть температуры и кашля, отсутствует одышка. Но при этом очень быстро, всего за несколько часов, могут развиться тяжелые осложнения. Поэтому лучший вариант в этом случае – профилактика. Заболеваемость снижается в два раза, если пенсионеры соблюдают самоизоляцию, подчеркивает врач.

Зубова советует пенсионерам при малейших признаках заболевания сразу же обращаться к врачу. При этом доктора нужно вызвать на дом, а не ходить самостоятельно в поликлинику. Поможет поддержать иммунитет и физическая активность. Старайтесь выполнять дома простую гимнастику и сохранять оптимизм, говорит врач.

В Алтайском крае в рамках реализации проекта "Старшее поколение" (нацпроект "Демография") сейчас работают 150 мобильных бригад. Благодаря им с начала года медицинскую помощь получили уже более 27 тысяч пенсионеров. В том числе и в селах. Кроме того, сейчас мобильные бригады привозят пенсионерам продукты, лекарства и другие товары первой необходимости. Доставкой необходимого занимаются и волонтеры, участники Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. Только за два последних месяца они выполнили заявки 320 пенсионеров.