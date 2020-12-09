Среда, 9 Декабрь, 14:59

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,66
€ 89,2
-4°


2515009 +0
Обь
50см -6

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый год-2021Коронавирус на АлтаеПолезный город
Новости

Почему пенсионерам Алтайского края в пандемию лучше оставаться дома

, ИА "Амител"
Режим самоизоляции для пожилых людей действует до конца года, но, скорее всего, будет продлен
Фото: indubnacity.ru

Фото: indubnacity.ru

В Алтайском крае продлили режим самоизоляции для лиц старше 65 лет. Ограничения будут действовать как минимум до 26 декабря. Согласно распоряжению губернатора, пожилые люди должны оставаться дома. Выходить можно только по необходимости: за продуктами в ближайшие магазины, аптеки или больницы. Эти меры должны помочь снизить число заболевших коронавирусом среди пенсионеров.

При этом губернатор Алтайского края Виктор Томенко обратился к полиции и органам местного самоуправления с просьбой не запугивать людей, а объяснять необходимость этой меры. "Не нужно запугивать людей старшего поколения, но нужно постоянно, терпеливо и доходчиво разъяснять о соблюдении режима самоизоляции! Не проходить мимо людей в возрасте. Подойдите, напомните, обратите внимание на то, что людям старшего поколения не надо выходить из дома без большой надобности", – сказал губернатор.

Главный внештатный гериатр Минздрава Алтайского края Ольга Зубова подчеркивает, что для пожилых людей новая инфекция особенно опасна. Чем старше человек, тем больший риск осложнений и летальных исходов. Так, согласно статистике, вероятность осложнений у тех, кто старше 60 лет, составляет 3,3%; а у тех, кто старше 80, может достигать 20%.

Дело в том, что у пожилых людей болезнь часто протекает атипично, то есть человек даже не подозревает, что у него инфекция коронавируса, а потому обращается к врачу, когда уже становится слишком поздно. По словам Ольги Зубовой, у возрастных пациентов может даже не быть температуры и кашля, отсутствует одышка. Но при этом очень быстро, всего за несколько часов, могут развиться тяжелые осложнения. Поэтому лучший вариант в этом случае – профилактика. Заболеваемость снижается в два раза, если пенсионеры соблюдают самоизоляцию, подчеркивает врач.

Зубова советует пенсионерам при малейших признаках заболевания сразу же обращаться к врачу. При этом доктора нужно вызвать на дом, а не ходить самостоятельно в поликлинику. Поможет поддержать иммунитет и физическая активность. Старайтесь выполнять дома простую гимнастику и сохранять оптимизм, говорит врач.

В Алтайском крае в рамках реализации проекта "Старшее поколение" (нацпроект "Демография") сейчас работают 150 мобильных бригад. Благодаря им с начала года медицинскую помощь получили уже более 27 тысяч пенсионеров. В том числе и в селах. Кроме того, сейчас мобильные бригады привозят пенсионерам продукты, лекарства и другие товары первой необходимости. Доставкой необходимого занимаются и волонтеры, участники Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. Только за два последних месяца они выполнили заявки 320 пенсионеров.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

9.12.2020 12:25
- гость -

Пока не сдохнем. Все вернется к вам заботливым.

9.12.2020 12:27
гость

Пожилым людям нужно как можно чаще бывать на свежем воздухе! Как можно больше двигаться! Им это ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМО!!!
И только наша власть делает все, чтоб старики как можно меньше жили... Ужас!

9.12.2020 12:29
- гость -

Прикольно, вышла бабушка немного погулять одна, иначе не от ковида а, а от гипертонии... А тут я с напоминанием и бактериями. Томенко это имеет в виду? Что бы уж добить наверняка?

9.12.2020 12:33
- гость -

пфр потирает руки в предвкушении...

9.12.2020 13:00
гость

Смотрела вчера репортаж из Германии - там пожилых людей вакцинировать будут в первую очередь. В Германии пенсионеров ценят и любят, а в России - сидите дома. Как то не патриотично. Ведь пенсионеры - это наши родители и любимые оберегаемые бабушки и дедушки. Господа депутаты, а вы свои родителям вакцины ставить будете или подождете пока так помрут?

9.12.2020 13:35
- гость -

9.12.2020 12:27
гость Вот именно, гулять на свежем воздухе, а не кататься в час пик в переполненном транспорте.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< декабрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
Loading...
14:54
В Алтайском крае смягчат требования к работе пивных магазинов 0
14:41
80% россиян поддерживают идею объявить 31 декабря выходным днем 1
14:28
В мэрии Барнаула объяснили серьезные траты на украшение города к Новому году 9
14:16
Российского военнослужащего оштрафовали за избиение солдат 1
14:04
Алтайский Минздрав опроверг информацию о возобновлении плановой медпомощи в регионе 6
13:56
Дети в алтайской школе вынуждены учиться в куртках из-за неисправного отопления 5
13:43
Желающим привиться от коронавируса посоветовали не пить 56 дней 19
13:31
Долгострой в Барнауле поделят на две части, чтобы ускорить сдачу объекта 0
13:20
Бывший советник Бориса Ельцина назвал имя ответственного за развал СССР 25
13:07
Депутат райсовета обратилась в АКЗС с просьбой найти препарат для борьбы с раком 3
12:55
Владимир Золотарь вернулся в Барнаул, чтобы поставить спектакль 1
12:43
В Роспотребнадзоре назвали два варианта развития пандемии в январе 2021 года 5
12:30
Пьяный барнаулец напал на женщину в лифте и снял с нее кольцо 2
12:17
Число заразившихся коронавирусом в Алтайском крае перевалило за 28 тысяч 15
12:05
Почему пенсионерам Алтайского края в пандемию лучше оставаться дома 6
11:54
Госдума решила расширить полномочия полиции 16
11:40
Александра Карлина попросили помочь с установкой памятника вдовам фронтовиков 13
11:27
Театр кукол "Сказка" в Барнауле начнет принимать посетителей весной 2021 года 1
11:14
Почти 100 единиц техники убирают снег на улицах Барнаула 9 декабря 11
11:01
Интернет, минуты, скидки: Билайн дарит своим клиентам подарки к Новому году 2
10:52
В Алтайском крае возобновили оказание плановой медпомощи 10
10:40
Владимир Путин поздравил россиян с Днем Героев Отечества 10
10:29
Студенты-архитекторы участвуют в создании ковидного госпиталя на базе "Посуда Центра" 22
10:15
Барнаульские баскетболисты показали характер в Ростове-на-Дону 1
10:03
Построй карьеру в ВТБ: один из крупнейших банков России ищет операторов кол-центра 0
09:57
Владимир Путин подписал закон об удаленной работе 5
09:44
Виктор Томенко призвал жителей Алтайского края вспомнить о героях России 29
09:32
Азербайджанские яблоки и томаты запретят в России 37
09:21
Многомиллионные хищения при закупках выявили в Росгвардии 21
09:08
Познер рассказал, почему россияне ненавидят демократию 55
08:52
Дело – "труба". Как Алтайский край может ускорить газификацию при помощи Казахстана 4
08:41
Барнаульцы застряли в огромных пробках по пути на работу 35
08:29
В Горном Алтае ждут, что турпоток увеличится на треть по сравнению с прошлым годом 5
08:15
Легкий руль и большой багажник. Новую семейную Skoda Octavia представили в Барнауле 1
08:02
Виктор Томенко поручил защитить жителей Алтайского края от кибермошенников 16
07:49
Глава комитета по здравоохранению АКЗС рассказал, когда закончится пандемия 9
07:33
Чумовое время. Лучшие фотографии 2020 года от агентства Reuters 5
07:16
В новый год – с новыми знаниями. Барнаульцев приглашают на мастер-класс по маркетингу 0
07:03
Хотели в Болгарию, остались на Алтае. В Барнауле закончились "новогодние" коттеджи 1
06:48
Алтайские врачи на видео рассказали, как избежать рака легких 0
06:32
Кошки, которые дадут фору любым супермоделям 5
06:18
Умер последний министр обороны СССР Евгений Шапошников 3
06:01
Метели, снежные заносы и до -16. Прогноз погоды в Алтайском крае на 9 декабря 0
23:55
Такой день. Борьба со снегопадом и пожары в частном секторе Барнаула 0
23:29
Apple представила наушники за 63 тысячи рублей 7
22:55
Барнаулец зарубил собутыльника в день знакомства 0
22:26
В Роструде заявили о снижении задолженности по зарплатам 1
21:51
18-летний житель Алтайского края пойдет под суд за близость с 14-летней девочкой 1
21:23
Прошедшую осень назвали самой теплой в России за всю историю метеонаблюдений 0
20:47
Почти 150 единиц снегоуборочной техники выйдут ночью на дороги Барнаула 9

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.