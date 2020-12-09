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Дети в алтайской школе вынуждены учиться в куртках из-за неисправного отопления

, ИА "Амител"
Температура в некоторых классах не поднимается выше +15°С
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Более 500 учеников средней школы на станции Озерки вынуждены сидеть на уроках в верхней одежде из-за отсутствия отопления в здании образовательного учреждения. Температура в некоторых кабинетах не поднимается выше +15°С уже несколько дней, а администрации школы пришлось сократить время занятий, из-за чего может пострадать учебный процесс.

Как рассказал ИА "Банкфакс" глава Новоозерского сельсовета Владимир Кузнецов, в здании, которое построили 35 лет назад, обучаются более 500 детей.

Сейчас теплоснабжающая организация "Темп" занимается устранением проблемы. Как объяснил главный инженер предприятия Анатолий Чернышов, котельная, которая отапливает школу, работает уже почти 20 лет, и за это время систему ни разу не чистили. В результате стояки и батареи забились грязью, поэтому в одних помещениях температура воздуха не поднимается выше +14°С, а в других – превышает +24°С. Кроме того, прибор учета не работает должным образом и показывает ложные сведения.

По этой причине быстро вернуть тепло в классы проблематично. Сейчас "Темп" собирается установить более мощный насос, который продавит грязь, однако к работам по его установке специалисты приступили только в среду, 9 декабря.

По словам Чернышова, он уже несколько лет заявлял директору школы и руководителю комитета образования районной администрации о необходимости профилактики.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

9.12.2020 14:03
Тальменка

В чем проблема пусть на дистант временно перейдут

9.12.2020 14:05
- гость -

установить более мощный насос, который продавит грязь

Ситуация ну прямо картина маслом. Шедевр. 2020 год, Россия, великая держава. На пороге великого прорыва.

9.12.2020 14:35
Гость

А летом то нельзя было всё прочистить? Нет теперь детей морозят, что бы быстрее все заболели...

9.12.2020 14:47
- гость -

Зачем вообще учить .

9.12.2020 14:57
- гость -

Чего далеко ходить, у меня ребенок в СОШ 107, сидит в куртке на занятиях!

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