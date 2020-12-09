Дети в алтайской школе вынуждены учиться в куртках из-за неисправного отопления

Более 500 учеников средней школы на станции Озерки вынуждены сидеть на уроках в верхней одежде из-за отсутствия отопления в здании образовательного учреждения. Температура в некоторых кабинетах не поднимается выше +15°С уже несколько дней, а администрации школы пришлось сократить время занятий, из-за чего может пострадать учебный процесс.

Как рассказал ИА "Банкфакс" глава Новоозерского сельсовета Владимир Кузнецов, в здании, которое построили 35 лет назад, обучаются более 500 детей.

Сейчас теплоснабжающая организация "Темп" занимается устранением проблемы. Как объяснил главный инженер предприятия Анатолий Чернышов, котельная, которая отапливает школу, работает уже почти 20 лет, и за это время систему ни разу не чистили. В результате стояки и батареи забились грязью, поэтому в одних помещениях температура воздуха не поднимается выше +14°С, а в других – превышает +24°С. Кроме того, прибор учета не работает должным образом и показывает ложные сведения.

По этой причине быстро вернуть тепло в классы проблематично. Сейчас "Темп" собирается установить более мощный насос, который продавит грязь, однако к работам по его установке специалисты приступили только в среду, 9 декабря.

По словам Чернышова, он уже несколько лет заявлял директору школы и руководителю комитета образования районной администрации о необходимости профилактики.