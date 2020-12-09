Очевидцы: автомобиль насмерть сбил пожилую женщину в Новоалтайске (обновлено)

По словам очевидцев, в Новоалтайске в 8-м микрорайоне автомобиль сбил пенсионерку. Пострадавшая скончалась на месте происшествия.

Кадры с места ДТП свидетели опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул". Кто именно совершил наезд на пожилую женщину и где сейчас находится предполагаемый виновник, не уточняется. Но рядом с пенсионеркой стоит грузовик.

UPD. Как рассказали amic.ru в отделе пропаганды ГИБДД по Алтайскому краю, наезд на пенсионерку совершил 30-летний местный житель за рулем автомобиля Isuzu. Он сдавал задним ходом и не заметил женщину. Личность погибшей устанавливается.

Как ранее писал amic.ru, микроавтобус "Газель", груженный продуктами, вспыхнул на трассе в Змеиногорском районе и сгорел дотла. В результате инцидента никто не пострадал, товар при этом удалось спасти.