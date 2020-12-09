Очевидцы: автомобиль насмерть сбил пожилую женщину в Новоалтайске (обновлено)

По словам очевидцев, в Новоалтайске в 8-м микрорайоне автомобиль сбил пенсионерку. Пострадавшая скончалась на месте происшествия.
Кадры с места ДТП свидетели опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул". Кто именно совершил наезд на пожилую женщину и где сейчас находится предполагаемый виновник, не уточняется. Но рядом с пенсионеркой стоит грузовик.
UPD. Как рассказали amic.ru в отделе пропаганды ГИБДД по Алтайскому краю, наезд на пенсионерку совершил 30-летний местный житель за рулем автомобиля Isuzu. Он сдавал задним ходом и не заметил женщину. Личность погибшей устанавливается.
Как ранее писал amic.ru, микроавтобус "Газель", груженный продуктами, вспыхнул на трассе в Змеиногорском районе и сгорел дотла. В результате инцидента никто не пострадал, товар при этом удалось спасти.
Комментарии
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напоминаю, что поддержка плеера завершается 31 декабря 2020
9.12.2020 15:49
- гость -
Пусть не обновляют, от этого ничего не изменится.
Водители на грузовиках гоняют как на легковушках. Что в головах
9.12.2020 16:22
Гость
Он не гнал, а просто сдавал назад. Такие случаи, когда пешеход попадает в слепую зону стоящего автомобиля почти все одинаковы. Водитель медленно трогается (не важно вперёд или назад), пешехода не видит и его затягивает под колеса. Медленно и мучительно.
пивзавода машина?
9.12.2020 16:36
АБОРИГЕН
Тут еще такой фактор, что пешеход может и увидеть начавшую двигаться машину, но по причине возраста, испуга, растерянности или снега под ногами он не может быстро уйти в сторону. Слышал оправдание от водителей, что я же посигналил когда начал сдавать назад. Такие водители не понимают, что пешеход на тротуаре почти не реагирует на сигнал машины. Да и вообще, тротуар это для пешеходов и они там себя чувствуют в безопасности и осторожность там не требуется. Жалко и водителя и погибшую женщину...