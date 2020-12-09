Директора бийского завода осудят за невыплату 5 млн рублей зарплаты подчиненным

Директора бийского ООО "Механический завод" осудят по факту невыплаты зарплаты 58 работникам в течение полугода. Общий долг по заработной плате составил почти 5 млн рублей.

По данным следствия, глава предприятия с марта по сентябрь 2019 года полностью не выплачивал заработную плату свыше двух месяцев подряд. При этом он имел реальную возможность для полного погашения задолженности перед своими работниками, однако тратил деньги на личные цели, а также создавал видимость финансового благополучия организации.

Как пишет пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, следователи собрали достаточные доказательства и передали уголовное дело в суд для рассмотрения по существу. На имущество директора наложен арест.