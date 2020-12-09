Телеканалы заложили под пресс-конференцию Путина по три часа

17 декабря Владимир Путин проведет ежегодную пресс-конференцию. Телеканалы заложили под трансляцию по три часа, пишет канал "360".

Согласно эфирной сетке, пресс-конференция начнется в 12:00 по московскому времени, а ее окончание запланировано на 15:00. Такое расписание составили телеканалы "Россия-1" и Первый.

Сама конференция пройдет в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. Президент будет находиться в своей резиденции в Ново-Огарево. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал, что для главы государства оборудуют специальную студию, в которой он сможет видеть всех участников мероприятия.