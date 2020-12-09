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Госдума приняла закон о неприкосновенности экс-президентов

, ИА "Амител"
В процедуре лишения неприкосновенности усилили роль парламента
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Госдума в третьем – заключительном – чтении приняла законопроект, согласно которому для лишения неприкосновенности бывших президентов России нижняя палата парламента должна будет выдвинуть против них обвинение. Об этом сообщает ТАСС.

По новым правилам, президент может быть "отрешен от должности, а экс-президент лишен неприкосновенности Советом Федерации только на основании выдвинутого Государственной думой обвинения в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления, подтвержденного заключением Верховного суда и Конституционного суда РФ".

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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