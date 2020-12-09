В Алтайском крае рыбак гнал зайца и чуть не утонул в реке

Очевидцы в сообществе Barnaul22 рассказали о том, как алтайский охотник чуть не утонул в реке. Мужчина неудачно попытался загнать зайца.

"В одном из сёл Локтевского района вечером 8 декабря, до снегопада, охотник гнал зайца на своем автомобиле. Внезапно заяц исчез, а вместе с ним и дорога. Автомобиль спрыгнул с обрыва на лёд реки Алей", – говорится в посте.

В результате инцидента, к счастью, обошлось без пострадавших. Автомобиль достали льда при помощи самогруза.

Ранее amic.ru писал о том, что хрупкий лед в окрестностях села Антоньевка не выдержал веса автомобиля с заблудившимися гостями Петропавловского района.