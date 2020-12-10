108 единиц снегоуборочной техники задействуют в Барнауле 10 декабря

Для очистки дорог Барнаула 10 декабря МБУ "Автодорстрой" привлечет 108 единиц техники. Вывоз снега продолжается с центральных проспектов и улиц, по которым проходят маршруты общественного транспорта.

Как пишет пресс-центр мэрии, в ночь с 9 на 10 декабря с дорог города вывезли почти 7,5 тысячи кубометров снега. На обработку проезжей части израсходовано почти 320 тонн песчано-соляной смеси, а на улицах работало 166 единиц снегоуборочной техники, в том числе 60 – наемных.

Сегодня на улицы выйдут 108 единиц техники, в том числе 28 – привлеченной от сторонних организаций. 108 дворников и 38 грузчиков вручную очищают от снега подходы к пешеходным переходам, остановки общественного транспорта и лестничные марши.

МБУ "Автодорстрой" призывает автомобилистов по возможности отказаться от личного транспорта, соблюдать осторожность на дороге и с пониманием относиться к работе снегоуборочной техники.