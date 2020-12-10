Барнаульца осудят за попытку контрабанды оптики для гранатометов в Китай и США

Жителя Барнаула обвиняют в контрабанде военной техники. Покупателей мужчина нашел в США и Китае.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края, горожанин приобрел у неизвестных ПГО-7В и оптический прицел ПУ Т-3, предназначенные, соответственно, для гранатомета РПГ-7 и для артиллерийских систем. После этого через площадку Ebay.com барнаулец нашел потенциальных покупателей в КНР и США.

Товар мужчина отправил почтой, при этом в таможенные декларации внес недостоверные сведения. Посылки в магистральном сортировочном центре изъяли сотрудники УФСБ по Алтайскому краю.

Мужчину будут судить по статье "Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС иной военной техники". Барнаульцу грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее amic.ru писал о том, что в Барнауле сотрудники ФСБ задержали военнослужащего ракетных войск стратегического назначения, которого подозревают в передаче секретных сведений Украине.