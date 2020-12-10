Барнаульца осудят за попытку контрабанды оптики для гранатометов в Китай и США

Жителя Барнаула обвиняют в контрабанде военной техники. Покупателей мужчина нашел в США и Китае.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края, горожанин приобрел у неизвестных ПГО-7В и оптический прицел ПУ Т-3, предназначенные, соответственно, для гранатомета РПГ-7 и для артиллерийских систем. После этого через площадку Ebay.com барнаулец нашел потенциальных покупателей в КНР и США.
Товар мужчина отправил почтой, при этом в таможенные декларации внес недостоверные сведения. Посылки в магистральном сортировочном центре изъяли сотрудники УФСБ по Алтайскому краю.
Мужчину будут судить по статье "Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС иной военной техники". Барнаульцу грозит до семи лет лишения свободы.
Ранее amic.ru писал о том, что в Барнауле сотрудники ФСБ задержали военнослужащего ракетных войск стратегического назначения, которого подозревают в передаче секретных сведений Украине.
Комментарии
Ну и законы у нас. Посмотрите на авито, там эту хрень в открытую продают. Это можно. А вот продать за бугор, это нельзя.
Барнаульцу грозит до семи лет лишения свободы.
Нам налогоплательщикам края грозит грозит содержать, оплачивать жилье и питание этого человека в течении 7 лет.
горожанин приобрел у неизвестных
Явно не у Обамы. Может у силовиков в погонах которые Родину продают? Вот только их к ответственности почему-то не привлекают.
А это как штык-нож для АК купить за границей! На почте цап-царап и ты контрабандист боевого оружия. И это только потому, что он числится стоящем на вооружении, хотя по сути - нож не очень хорошего качества.
Так и здесь: эти прицелы оружием не являются, но стоят на вооружении в России и многих других стран (секретом тоже не являются). Поэтому будут судить как за продажу танка за границу...
Зато кто-то себе галку поставит
ндаааа... ох уж эти комментаторы... а еще удивляются, что живут хреново. чтож вы нарушителя закона оправдываете и при этом кричите "нас путин обворовал". что за двойная мораль?
Читая комментарии, понятно, что 90% их пишут русофобы и госдеповско-бандеровские содержанки!
10.12.2020 12:23
Иван Иваныч
А непонятно ли тебе, что 90% просто адекватные)
чтож вы нарушителя закона оправдываете и при этом кричите "нас путин обворовал". что за двойная мораль?
Какого закона? По которому законно за 10 млн лёд для скульптур заказать? Или того закона по которому можно бор в черте города под вырубку отдать?
10.12.2020 12:28
- гость -
Я вас огорчу. Но вы не правы.
10.12.2020 12:34
- гость -
Пробуй читать и старайся осмысливать прочитанное, а не выплевывай эмоции.
будут судить по статье "Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС иной военной техники"
10.12.2020 12:34
- гость -
а ты в прокуратуру написал заявление что бы проверили законность? или только в интернете смелый?
Лучше Деду Морозу напишу, чем клоунам в погонах. Толку больше будет.
10.12.2020 12:46
- гость -
переполняющее подобных особей дерьмо принимают только соцсети и такие же, как оно. А нам просто не нужно на них реагировать.