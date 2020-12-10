Google назвал самые популярные запросы россиян в 2020 году

Поисковый сервис Google проанализировал запросы россиян в 2020 году и назвал наиболее популярные из них. В топ-5 ожидаемо попали вопросы, связанные с пандемией.

Согласно материалу в официальном блоге "Google Россия", в этом году россияне чаще всего спрашивали, как сшить маску, получить пропуск или вернуть обоняние после коронавируса. Среди событий 2020 года самыми популярными стала пандемия COVID-19, выборы в США и поправки в Конституцию РФ.

Кроме того, жители страны интересовались боем Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи, а также происходящим в Белоруссии. В категории "Как..." жители страны спрашивали, как правильно сажать картофель.

Также россияне учились делать некоторые вещи самостоятельно – в категории "В домашних условиях..." соотечественники интересовались способами делать антисептик, вино из винограда, маски и майонез.