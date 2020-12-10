Реконструкция алтайского краеведческого музея начнется в 2021 году

Два здания Алтайского государственного краеведческого музея начнут реконструировать в 2021 году. Об этом во время пресс-конференции 10 декабря рассказала министр культуры региона Елена Безрукова.

Здание музея на улице Ползунова, 46, в Барнауле – это памятник архитектуры федерального значения. Как рассказала Безрукова, сейчас оно проходит федеральную экспертизу, после чего начнется процедура торгов.

"В следующем году предполагается начать работы в рамках краевой адресной инвестиционной программы (КАИП), на эти цели заложено 57 млн рублей. А в 2022 и 2023 годах на объект из федерального бюджета выделят практически 200 млн рублей. Предполагается, что реконструкция будет идти в течение трех лет – в 2021, 2022, 2023 годах", – пояснила министр.

Также на деньги краевого бюджета планируют отремонтировать военно-исторический отдел музея. На его реконструкцию заложили 90 млн рублей, сообщила Безрукова.

Напомним, о реконструкции здания Краеведческого музея заговорили еще в 2019. Тогда власти сообщали, что работы нужно завершить к 2023 году – когда учреждению исполнится 200 лет (музей был основан в 1823 году).