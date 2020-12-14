Убрать нельзя оставить. Что делать, если родинки стали беспокоить

Географическая широта, на которой расположен Алтайский край, неблагоприятна с точки зрения ультрафиолетового излучения для человека. Солнечные лучи здесь активны и агрессивны, и главный удар принимает на себя кожа, работая как защитный экран. Осенью количество пациентов у врачей-онкологов растет – результатом избыточной инсоляции становится появление новообразований или изменение старых. Нередко пятна вызывают вопросы, ответить на которые способен только специалист. Рассказываем, что делать, если с кожей стало "что-то" не так.

Исключить самодеятельность

Переизбыток солнечного света (либо искусственного освещения, как, например, в солярии) в 80% случаев выступает главным фактором возникновения злокачественных образований. Генетическая предрасположенность усугубляет ситуацию. Новообразований кожи – масса, но, безусловно, далеко не все представляют опасность для жизни человека.

Папилломы, так называемые наросты, бляшки, шипицы, больше относятся к эстетической стороне вопроса. Отдельного внимания заслуживают невусы (родинки). Они составляют львиную долю всех новообразований кожи. Именно родинки обладают способностью к перерождению в меланому, или рак кожи.

"Настороженность должна возникнуть, если произошло резкое увеличение размеров новообразования, изменилась его конфигурация, текстура, цвет, появилась асимметрия. Не стоит игнорировать субъективные ощущения – зуд, кровоточивость, а также механическую травматизацию родинки. Другими словами, если она стала вызывать беспокойство и дискомфорт, тянуть не стоит – нужно обратиться к онкологу или дерматологу", – говорит хирург-онколог клиники "Доктор Мэм", врач с 23-летним стажем Вячеслав Савченко.

Не все новообразования необходимо удалять. Но решить дилемму – какие убрать, а какие оставить – под силу только специалисту. Чаще всего люди обращаются к врачу, когда самостоятельно не удается справиться с проблемой и ситуация начинает выходить из-под контроля. Все вопросы можно решить эффективным и безопасным способом, а для этого нужно вовремя в плановом порядке обратиться к профессионалу.

Выжечь или заморозить?

Современная медицина позволяет быстро справиться с проблемой.

"Бывает, что невусы стоит удалять в превентивном порядке. При наличии же атипичных признаков лечебная тактика одна – удаление в онкологической клинике. Сегодня существует несколько методов удаления новообразований: хирургический (иссечение родинки с наложением швов в условиях хирургического кабинета), диатермокоагуляция, криодеструкция, радиоволновое лечение, а также лазерный метод, который является наиболее щадящим", – отметил Вячеслав Савченко.

Преимущество есть у каждого метода, но какой подойдет пациенту – в каждом отдельном случае решает исключительно доктор, поскольку для любого метода существуют свои показания и противопоказания.

"Так, лазерное иссечение, криодеструкцию и диатермокоагуляцию нельзя проводить при подтвержденных злокачественных опухолевых образованиях. В таких случаях необходимо пройти специфическое медицинское лечение в онкологическом центре. Хирургический метод не подойдет пожилым людям, при наличии тяжелых сопутствующих заболеваний, а также нетранспортабельным пациентам", – рассказал Вячеслав Савченко.

Получить эффективную и своевременную помощь можно в клинике маммологии и гинекологии "Доктор Мэм". Прием ведет хирург-онколог с многолетним стажем. Напоминаем: только специалист может подтвердить или исключить злокачественный опухолевый процесс образования, отследить атипию невуса. В клинике "Доктор Мэм" при осмотре врач с помощью дерматоскопа определит характер невуса и подберет необходимый способ лечения. Причем консультацию онколога с последующим удалением новообразования можно получить бесплатно.

Для справки

Пациентам старше 60 лет стоит обращать внимание на любую родинку, которая появилась впервые на неизмененной коже. Она должна вызвать подозрение в отношении злокачественных образований. Консультация дерматолога или онколога в таком случае – обязательна.

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