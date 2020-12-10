В России назвали лучших спортсменов и тренера 2020 года

Министерство спорта России назвало лучшим спортсменом года конькобежца Павла Кулижникова, а лучшей спортсменкой – легкоатлетку Анжелику Сидорову.
Как пишет пресс-служба ведомства, лауреаты премии определены экспертным советом, в состав которого вошли известные представители сферы спорта, а также народным онлайн-голосованием.
В 2020 году Кулижников завоевал три золотые медали на чемпионате Европы и два золота мирового первенства на отдельных дистанциях. Кроме того, россиянин установил мировой рекорд на дистанции 1000 метров.
Сидорова дважды в зимнем сезоне показала лучшие результаты в мире.
Среди тренеров награды удостоилась наставник сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова.
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