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В России назвали лучших спортсменов и тренера 2020 года

, ИА "Амител"
Лауреатов определял экспертный совет
Фото: fishki.net

Фото: fishki.net

Министерство спорта России назвало лучшим спортсменом года конькобежца Павла Кулижникова, а лучшей спортсменкой – легкоатлетку Анжелику Сидорову.

Как пишет пресс-служба ведомства, лауреаты премии определены экспертным советом, в состав которого вошли известные представители сферы спорта, а также народным онлайн-голосованием.

В 2020 году Кулижников завоевал три золотые медали на чемпионате Европы и два золота мирового первенства на отдельных дистанциях. Кроме того, россиянин установил мировой рекорд на дистанции 1000 метров.

Сидорова дважды в зимнем сезоне показала лучшие результаты в мире.

Среди тренеров награды удостоилась наставник сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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