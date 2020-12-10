"Красу Росгвардии" уволили за видео в Instagram

Жительницу Екатеринбурга, победившую на всероссийском фотоконкурсе "Краса Росгвардии", Анну Храмцову уволили из ведомства за видео в Instagram, на котором были изображены служебные помещения. При этом сама девушка считает, что увольнение связано с завистью со стороны коллег, которые и задались целью "выжить" ее со службы.

"Причина увольнения была плевой: съемки административного помещения при санобработке с целью поднятия боевого духа, с небольшой долей иронии и только для узкого круга лиц", – рассказала Храмцова в беседе с "Говорит Москва", отметив, что видео с объекта увидел ее коллега и доложил об этом командованию.

Позднее в областном управлении Росгвардии прокомментировали увольнение Храмцовой. В пресс-службе ведомства отметили, что "соблюдение условий прохождения службы обязательно для всего личного состава и предполагает персональную ответственность сотрудника", пишет РИА Новости.