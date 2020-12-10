Продажа здания ресторана "Русский чай" в Барнауле сорвалась

Аукцион здания купца Шадрина на проспекте Красноармейском, 8, в Барнауле, которое относится к памятникам архитектуры федерального значения, признан несостоявшимся.

Как сообщил организатор "Геотехпроект" на официальной площадке для размещения информации о проведении торгов, до участия не допустили ни одного претендента. Начальная цена лота составляла почти 14 млн рублей.

Напомним, что двухэтажное здание рядом с площадью Спартака долгое время было известно в городе как ресторан "Русский чай". В 2016 году собственник начал его реставрацию.

Согласно данным торгов, основанием для реализации имущества стало решение приставов о передаче имущества на реализацию от 9 октября 2020 года, а акт о передаче документов на торги выдан 17 ноября 2020 года.