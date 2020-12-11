Новые нормативы по обращению с мусором вводят в Алтайском крае

Новые нормативы по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) приняли в Алтайском крае. Теперь норматив будет единым для жителей региона независимо от места проживания, однако будет отличаться для жильцов частных и многоквартирных домов.
Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, связано это с тем, что многие "частники" пользуются печным отоплением и за счет золы в среднем образуют больше отходов. Следовательно, платить они будут немного больше.
"Измерения показали, что объем образования отходов от величины населенного пункта не особо зависит, поэтому и было принято решение установить единые нормативы. Если бы мы высчитали норматив отдельно для каждого населенного пункта края, то и тарифы пришлось бы устанавливать тоже отдельно. А учитывая затраты на вывоз и захоронение мусора, в некоторых отдаленных селах он получился бы очень высоким. Распределение нагрузки для всех участников, относящихся к единой инфраструктуре, должно быть равномерным, это один из принципов государственного тарифного регулирования", – сообщил замначальника краевого управления по госрегулированию цен и тарифов Олег Колосков.
Новые нормативы вступят в силу 1 июля 2021 года и будут учитывать не только объем, но также массу и плотность мусора. Управление по тарифам утвердило следующие величины:
- 120,9 литра в месяц (0,1209 м³) на одного человека для проживающих в многоквартирных домах;
- 125 литров в месяц (0,1250 м³) на одного человека для проживающих в частных домах.
Таким образом, для барнаульцев норматив существенно снизится, а для других зон Алтайского края немного повысится либо останется на нынешнем уровне, резюмировали в администрации региона.
Комментарии
Распределение нагрузки для всех участников, относящихся к единой инфраструктуре, должно быть равномерным
Опять возвращаемся к СССР. С чего вдруг я должен из своего кармана компенсировать высокую стоимость вывоза мусора в отдалённых сёлах?
в пресс-службе регионального правительства, связано это с тем, что многие "частники" пользуются печным отоплением и за счет золы в среднем образуют больше отходов.
Просто гениальная отмазка! А мне теперь где золу брать В газовом котле она не образуется!
а у них мозга не хватило понять, что в печи сжигают бумагу да и пластик и следовательно объем отходов меньше
С чего вдруг я должен из своего кармана компенсировать
А с чего жильцы 1-х этажей платят за лифт?
в печи сжигают бумагу да и пластик
Кто сжигает пластик, самого надо в печи сжигать.
У них ещё не хватило мозга понять, что все пищевые отходы частники закапывают в огороде. У нас (газовое отопление, 4 чел.) пакет мусора накапливается за неделю, у родителей в квартире за пару дней
все пищевые отходы частники закапывают в огороде
а зимой ямобур вызываешь или просто кучу валишь?
У меня в своем доме в мусор только пластик и пакеты, обертки.
Бумага в баню на растопку, пищевые отходы в компостную яму на огороде.
А с чего жильцы 1-х этажей платят за лифт?
Ещё несколько лет назад было сотни автономных организаций которые занимались мусором. В данном случае появление единой инфраструктуры - искусственный процесс целью обогащения конкретных лиц. А вот про лифт такого сказать нельзя.
- гость -
У них ещё не хватило мозга понять, что все пищевые отходы частники закапывают в огороде. У нас (газовое отопление, 4 чел.) пакет мусора накапливается за неделю, у родителей в квартире за пару дней
Да, да. конечно. У всех прямо мусора никогда нет, один пакет неделями собирается. Только вот почему же тогда каждое утро дворник выкатывает из мусоросборника до самого верху забытые контейнеры? А по частному сектору в Барнауле вообще труба. Огромные зеленые кузовы к вечеру тоже наполняются с горой. Откуда это все? мусора же нет!
Во врать то - мусора у них нет. Стыдоба! Проедешь по частному сектору все завалено пакетами, собаками рвется растаскивается. И очень любят до ближайших многоэтажек тащить туда все заваливать.
За лифт первый этаж платит потому, что лифт общее имущество дома, а за общее имущество платят все, даже магазины с отдельным входом которые и в подъезд то не попадают. Просто когда квартиру покупаешь надо уточнять за что придется платить, а то привыкли квартиру купил и теперь мне должны парковки, детские площадки, асфальт новый и тд.
Эх, хотя бы одного умного в депутаты, глядишь бы и законы нормальные принимали
Конкретная кормушка. Нормативы завышены не просто в разы, а на порядок. Выставили бункеры чтобы невозможно было жителю возразить против завышенных нормативов. Никакого движения к раздельному сбору отходов нет. А вот поссорить жителей разных домов получается. Бессовестно и преступно.
А вот поссорить жителей разных домов получается
Да ну чё вы, мы не ссоримся, везде "хорошо" в любом доме плати да то плати сё(((
Одни ОДН чего стоят! По квартире потрачено 150 квт в ОДН 100квт..
Выставили бункеры чтобы невозможно было жителю возразить против завышенных нормативов.
А чего возражать то? Если бункеры полные. Если бы не было мусора, не было бы и полных бункеров. Логика здесь довольно проста
Для начала организуйте систему сбора и вывоза мусора, а потом уже нормативы пересматривайте. В некоторых населенных пунктах до сих пор ничего не сделано, мусорный оператор валит всю ответственность на местную власть, а у последней денег нет, чтобы решать вопросы по установке контейнеров.
Давно пора установить тариф на человека, а не на владельца недвижимости. В рабочие дни люди в городе, в нерабочие на даче, от этого количество мусора у семьи не возрастает, поэтому и брат плату нужно только 1 раз. Берите плату и наводите порядок, организуйте сбор, вывоз, переработку, утилизацию мусора, ликвидируйте незаконные свалки.
Страна превращается в большую помойку, а люди этому способствуют.
11.12.2020 08:29
знакомый
Так умные в депутаты не идут.
ДА зола идет +, но пищевых то нет совсем, и бумага на растопку печи!
мусорный оператор валит всю ответственность на местную власть, а у последней денег нет, чтобы решать вопросы по установке контейнеров.
Ни мусорный регоператор валит ответственность на местную власть. Ответственность местной власти четко прописана в федеральном законодательстве по обращению с ТКО. скорее наоборот сейчас получается, сельская власть валит ответственность на регоператоров, да на людей.
11.12.2020 07:43
- гость -
Распределение нагрузки для всех участников, относящихся к единой инфраструктуре, должно быть равномерным
Опять возвращаемся к СССР. С чего вдруг я должен из своего кармана компенсировать высокую стоимость вывоза мусора в отдалённых сёлах?
Слушай, а давай всё же покомпенсируем. А то они за лучшей долей в города попрутся. Это будет ещё хуже.
что все пищевые отходы частники закапывают в огороде. У нас (газовое отопление, 4 чел.) пакет мусора накапливается за неделю, у родителей в квартире за пару дней
зачем вы врете?
летом может еще и закапывается что-то,но зимой все отходы идут в мусор.
мы тоже вчетвером в частном доме,и пакет копится за пару дней,потому что все продукты покупаются в пластике,обертке,плюс тара от средств гигиены,упаковка от одежды,стройматериалов и проч.
сжечь в банной печи получится только бумагу,но ее не много,в сравнении с остальным мусором
Да мусор - это фигня. 60 рублей копейки, по сравнению со стоимостью отопления в небольшой двушке - 2500 рублей уже в ноябре. Вот, где настоящая кормушка!!!!!
11.12.2020 08:03
- гость -
Поддержу.
Легкие пищевые отходы - курям. Тяжелые (всякая кожура от апельсинов и т.п.) - в огород. Бумага, картон - в баню. Мусорный пакет забивается в-основном пластиком. Можно, конечно, и его в бане жечь, но воняет.
по сравнению со стоимостью отопления в небольшой двушке - 2500 рублей уже в ноябре
двушка 52,4 кв.м. отопление за ноябрь 2163 руб и сколько то копеек
11.12.2020 09:08
гость
А летом?
Во время СССР у нас приезжала мусоровозка на базе ГАЗ 53 утром и вечером. Сейчас приезжает по 4-5 раз за день огромные на базе Камаза или Маза и контейнеры постоянно полные , разве это мы жильцы живущие рядом с контейнерами столько выкидываем? Конечно нет. Постоянно каждый день приспособленцы живущие за п.Южный едут и выкидывают мешками.
11.12.2020 09:07
- гость -
Валишь в одно место, присыпаешь снегом, весной снег стает, закопаешь. Где вранье?
11.12.2020 09:13
Иваныч
Во времена СССР помню пирамиды для пищевых отходов. Вот где вонь была.
11.12.2020 08:27
За лифт первый этаж платит потому, что лифт общее имущество дома, а за общее имущество платят все.
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Так можно и магазин, находящийся в доме признать общим имуществом и заставить жильцов платить коммуналку магазина. Магазин между прочим обслуживает жильцов дома. Можно и автостоянку признать общим имуществом и заставить платить тех, у кого нет автомобиля.
За не полученную услугу никто не должен платить. В стоимости квартиры первого этажа уже заложена стоимость лифта. За лифт должен платить тот, кто на нем катается с утра до вечера. Каждый час ездят покурить.
Вот полностью согласен на счет стоимости за отопление. мусор реально фигня, самая дешевая строка в квитанции по сравнению со всем остальным. деды в шипуновском районе по какой-то непонтной никому причине платят за отопление и зимой, и летом. и так вся деревня. по 3 тысячи рублей круглый год. и это считается нормально почему-то
11.12.2020 09:19
гость
Какую площадь деды отапливают?
Белокуриха. 1-комнатная, 34м2
деды в шипуновском районе по какой-то непонтной никому причине платят за отопление и зимой, и летом. и так вся деревня.
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Котельная это общее деревенское имущество, вот и вся деревня платит, еще и за лифт насчитать деревенским за то, что не пользуются и экономят.
11.12.2020 09:12
- гость - "двушка 52,4 кв.м. отопление за ноябрь 2163 руб и сколько то копеек"
Счастливые люди, Гигакаллория тыщщу стоит..... В Змеиногорске Гика больше 3 тысяч и все молча платят, вот надо где единый тариф делать, а не в копеечном мусоре
Валишь в одно место, присыпаешь снегом, весной снег стает, закопаешь. Где вранье?
вранье,что 4 чел мусора мало производят. или про упаковку не дочитал,на своей персональной помойке зациклился?
Гигакаллория тыщщу стоит.....
Совсем ку-ку? ГКкал стоит где то 1991 руб.
Мусарам разрешили стрелять на поражение (кто умеет)
отопление за ноябрь 2163 руб
Фигово, у нас в доме стоит счетчик с терморегуляторов ( уже 5 лет) за туже двушку в ноябре 1563,01
Какой-то умник писал в коментах, что нормы завышены на мусор... Да ладно!!! Я в прошлом году ездил заключать договор с ЭКО-комплексом - сказали что у нас почти в 2 раза больше людей живёт, нежели общий объём баков за месяц, поделённый на норматив. Сказали убирайте лишние дни, а то жирно вам каждый день мусор вывозить. А теперь получается, что как мусор не вывезут из баков - на следующий день в баках "аншлаг" - водители мусоровозов в шоке от этих мусорных Эверестов на каждом баке
Оператор по вывозу мусора - преступная структура, когда у руководства много наглости и вседозволенности и мало ума.