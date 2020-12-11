Новые нормативы по обращению с мусором вводят в Алтайском крае

Новые нормативы по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) приняли в Алтайском крае. Теперь норматив будет единым для жителей региона независимо от места проживания, однако будет отличаться для жильцов частных и многоквартирных домов.

Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, связано это с тем, что многие "частники" пользуются печным отоплением и за счет золы в среднем образуют больше отходов. Следовательно, платить они будут немного больше.

"Измерения показали, что объем образования отходов от величины населенного пункта не особо зависит, поэтому и было принято решение установить единые нормативы. Если бы мы высчитали норматив отдельно для каждого населенного пункта края, то и тарифы пришлось бы устанавливать тоже отдельно. А учитывая затраты на вывоз и захоронение мусора, в некоторых отдаленных селах он получился бы очень высоким. Распределение нагрузки для всех участников, относящихся к единой инфраструктуре, должно быть равномерным, это один из принципов государственного тарифного регулирования", – сообщил замначальника краевого управления по госрегулированию цен и тарифов Олег Колосков.

Новые нормативы вступят в силу 1 июля 2021 года и будут учитывать не только объем, но также массу и плотность мусора. Управление по тарифам утвердило следующие величины:

120,9 литра в месяц (0,1209 м³) на одного человека для проживающих в многоквартирных домах;

125 литров в месяц (0,1250 м³) на одного человека для проживающих в частных домах.

Таким образом, для барнаульцев норматив существенно снизится, а для других зон Алтайского края немного повысится либо останется на нынешнем уровне, резюмировали в администрации региона.