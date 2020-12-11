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Новые нормативы по обращению с мусором вводят в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Правила вступят в силу с июля 2021 года
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Новые нормативы по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) приняли в Алтайском крае. Теперь норматив будет единым для жителей региона независимо от места проживания, однако будет отличаться для жильцов частных и многоквартирных домов.

Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, связано это с тем, что многие "частники" пользуются печным отоплением и за счет золы в среднем образуют больше отходов. Следовательно, платить они будут немного больше.

"Измерения показали, что объем образования отходов от величины населенного пункта не особо зависит, поэтому и было принято решение установить единые нормативы. Если бы мы высчитали норматив отдельно для каждого населенного пункта края, то и тарифы пришлось бы устанавливать тоже отдельно. А учитывая затраты на вывоз и захоронение мусора, в некоторых отдаленных селах он получился бы очень высоким. Распределение нагрузки для всех участников, относящихся к единой инфраструктуре, должно быть равномерным, это один из принципов государственного тарифного регулирования", – сообщил замначальника краевого управления по госрегулированию цен и тарифов Олег Колосков.

Новые нормативы вступят в силу 1 июля 2021 года и будут учитывать не только объем, но также массу и плотность мусора. Управление по тарифам утвердило следующие величины:

  • 120,9 литра в месяц (0,1209 м³) на одного человека для проживающих в многоквартирных домах;
  • 125 литров в месяц (0,1250 м³) на одного человека для проживающих в частных домах.

Таким образом, для барнаульцев норматив существенно снизится, а для других зон Алтайского края немного повысится либо останется на нынешнем уровне, резюмировали в администрации региона.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

11.12.2020 07:43
- гость -

Распределение нагрузки для всех участников, относящихся к единой инфраструктуре, должно быть равномерным

Опять возвращаемся к СССР. С чего вдруг я должен из своего кармана компенсировать высокую стоимость вывоза мусора в отдалённых сёлах?

11.12.2020 07:48
- гость -

в пресс-службе регионального правительства, связано это с тем, что многие "частники" пользуются печным отоплением и за счет золы в среднем образуют больше отходов.

Просто гениальная отмазка! А мне теперь где золу брать В газовом котле она не образуется!

11.12.2020 07:53
- гость -

а у них мозга не хватило понять, что в печи сжигают бумагу да и пластик и следовательно объем отходов меньше

11.12.2020 07:55
- гость -

С чего вдруг я должен из своего кармана компенсировать

А с чего жильцы 1-х этажей платят за лифт?

11.12.2020 07:56
- гость -

в печи сжигают бумагу да и пластик

Кто сжигает пластик, самого надо в печи сжигать.

11.12.2020 07:58
- гость -

У них ещё не хватило мозга понять, что все пищевые отходы частники закапывают в огороде. У нас (газовое отопление, 4 чел.) пакет мусора накапливается за неделю, у родителей в квартире за пару дней

11.12.2020 08:02
- гость -

все пищевые отходы частники закапывают в огороде

а зимой ямобур вызываешь или просто кучу валишь?

11.12.2020 08:03
- гость -

У меня в своем доме в мусор только пластик и пакеты, обертки.
Бумага в баню на растопку, пищевые отходы в компостную яму на огороде.

11.12.2020 08:06
- гость -

А с чего жильцы 1-х этажей платят за лифт?

Ещё несколько лет назад было сотни автономных организаций которые занимались мусором. В данном случае появление единой инфраструктуры - искусственный процесс целью обогащения конкретных лиц. А вот про лифт такого сказать нельзя.

11.12.2020 08:10
гость


- гость -
У них ещё не хватило мозга понять, что все пищевые отходы частники закапывают в огороде. У нас (газовое отопление, 4 чел.) пакет мусора накапливается за неделю, у родителей в квартире за пару дней

Да, да. конечно. У всех прямо мусора никогда нет, один пакет неделями собирается. Только вот почему же тогда каждое утро дворник выкатывает из мусоросборника до самого верху забытые контейнеры? А по частному сектору в Барнауле вообще труба. Огромные зеленые кузовы к вечеру тоже наполняются с горой. Откуда это все? мусора же нет!

11.12.2020 08:25
- гость -

Во врать то - мусора у них нет. Стыдоба! Проедешь по частному сектору все завалено пакетами, собаками рвется растаскивается. И очень любят до ближайших многоэтажек тащить туда все заваливать.

11.12.2020 08:27
- гость -

За лифт первый этаж платит потому, что лифт общее имущество дома, а за общее имущество платят все, даже магазины с отдельным входом которые и в подъезд то не попадают. Просто когда квартиру покупаешь надо уточнять за что придется платить, а то привыкли квартиру купил и теперь мне должны парковки, детские площадки, асфальт новый и тд.

11.12.2020 08:29
знакомый

Эх, хотя бы одного умного в депутаты, глядишь бы и законы нормальные принимали

11.12.2020 08:42
Счетовод

Конкретная кормушка. Нормативы завышены не просто в разы, а на порядок. Выставили бункеры чтобы невозможно было жителю возразить против завышенных нормативов. Никакого движения к раздельному сбору отходов нет. А вот поссорить жителей разных домов получается. Бессовестно и преступно.

11.12.2020 08:47
- гость -

А вот поссорить жителей разных домов получается
Да ну чё вы, мы не ссоримся, везде "хорошо" в любом доме плати да то плати сё(((
Одни ОДН чего стоят! По квартире потрачено 150 квт в ОДН 100квт..

11.12.2020 08:51
гость

Выставили бункеры чтобы невозможно было жителю возразить против завышенных нормативов.

А чего возражать то? Если бункеры полные. Если бы не было мусора, не было бы и полных бункеров. Логика здесь довольно проста

11.12.2020 08:51
Economist

Для начала организуйте систему сбора и вывоза мусора, а потом уже нормативы пересматривайте. В некоторых населенных пунктах до сих пор ничего не сделано, мусорный оператор валит всю ответственность на местную власть, а у последней денег нет, чтобы решать вопросы по установке контейнеров.
Давно пора установить тариф на человека, а не на владельца недвижимости. В рабочие дни люди в городе, в нерабочие на даче, от этого количество мусора у семьи не возрастает, поэтому и брат плату нужно только 1 раз. Берите плату и наводите порядок, организуйте сбор, вывоз, переработку, утилизацию мусора, ликвидируйте незаконные свалки.
Страна превращается в большую помойку, а люди этому способствуют.

11.12.2020 08:52
- гость -


11.12.2020 08:29
знакомый
Так умные в депутаты не идут.

11.12.2020 08:57
ПЕТР

ДА зола идет +, но пищевых то нет совсем, и бумага на растопку печи!

11.12.2020 08:58
житель

мусорный оператор валит всю ответственность на местную власть, а у последней денег нет, чтобы решать вопросы по установке контейнеров.

Ни мусорный регоператор валит ответственность на местную власть. Ответственность местной власти четко прописана в федеральном законодательстве по обращению с ТКО. скорее наоборот сейчас получается, сельская власть валит ответственность на регоператоров, да на людей.

11.12.2020 09:00
Итальянец

11.12.2020 07:43
- гость -
Распределение нагрузки для всех участников, относящихся к единой инфраструктуре, должно быть равномерным

Опять возвращаемся к СССР. С чего вдруг я должен из своего кармана компенсировать высокую стоимость вывоза мусора в отдалённых сёлах?

Слушай, а давай всё же покомпенсируем. А то они за лучшей долей в города попрутся. Это будет ещё хуже.

11.12.2020 09:07
- гость -

что все пищевые отходы частники закапывают в огороде. У нас (газовое отопление, 4 чел.) пакет мусора накапливается за неделю, у родителей в квартире за пару дней
зачем вы врете?
летом может еще и закапывается что-то,но зимой все отходы идут в мусор.
мы тоже вчетвером в частном доме,и пакет копится за пару дней,потому что все продукты покупаются в пластике,обертке,плюс тара от средств гигиены,упаковка от одежды,стройматериалов и проч.
сжечь в банной печи получится только бумагу,но ее не много,в сравнении с остальным мусором

11.12.2020 09:08
гость

Да мусор - это фигня. 60 рублей копейки, по сравнению со стоимостью отопления в небольшой двушке - 2500 рублей уже в ноябре. Вот, где настоящая кормушка!!!!!

11.12.2020 09:11
- гость -

11.12.2020 08:03
- гость -

Поддержу.

Легкие пищевые отходы - курям. Тяжелые (всякая кожура от апельсинов и т.п.) - в огород. Бумага, картон - в баню. Мусорный пакет забивается в-основном пластиком. Можно, конечно, и его в бане жечь, но воняет.

11.12.2020 09:12
- гость -

по сравнению со стоимостью отопления в небольшой двушке - 2500 рублей уже в ноябре

двушка 52,4 кв.м. отопление за ноябрь 2163 руб и сколько то копеек

11.12.2020 09:13
- гость -

11.12.2020 09:08
гость

А летом?

11.12.2020 09:13
Иваныч

Во время СССР у нас приезжала мусоровозка на базе ГАЗ 53 утром и вечером. Сейчас приезжает по 4-5 раз за день огромные на базе Камаза или Маза и контейнеры постоянно полные , разве это мы жильцы живущие рядом с контейнерами столько выкидываем? Конечно нет. Постоянно каждый день приспособленцы живущие за п.Южный едут и выкидывают мешками.

11.12.2020 09:15
- гость -

11.12.2020 09:07
- гость -

Валишь в одно место, присыпаешь снегом, весной снег стает, закопаешь. Где вранье?

11.12.2020 09:16
- гость -

11.12.2020 09:13
Иваныч

Во времена СССР помню пирамиды для пищевых отходов. Вот где вонь была.

11.12.2020 09:16
- гость -

11.12.2020 08:27
За лифт первый этаж платит потому, что лифт общее имущество дома, а за общее имущество платят все.
--------------
Так можно и магазин, находящийся в доме признать общим имуществом и заставить жильцов платить коммуналку магазина. Магазин между прочим обслуживает жильцов дома. Можно и автостоянку признать общим имуществом и заставить платить тех, у кого нет автомобиля.

За не полученную услугу никто не должен платить. В стоимости квартиры первого этажа уже заложена стоимость лифта. За лифт должен платить тот, кто на нем катается с утра до вечера. Каждый час ездят покурить.

11.12.2020 09:19
гость

Вот полностью согласен на счет стоимости за отопление. мусор реально фигня, самая дешевая строка в квитанции по сравнению со всем остальным. деды в шипуновском районе по какой-то непонтной никому причине платят за отопление и зимой, и летом. и так вся деревня. по 3 тысячи рублей круглый год. и это считается нормально почему-то

11.12.2020 09:19
- гость -

11.12.2020 09:19
гость

Какую площадь деды отапливают?

11.12.2020 09:29
- гость -

Белокуриха. 1-комнатная, 34м2
https://ibb.co/93rkJdP

11.12.2020 09:32
- гость -

деды в шипуновском районе по какой-то непонтной никому причине платят за отопление и зимой, и летом. и так вся деревня.
-----------
Котельная это общее деревенское имущество, вот и вся деревня платит, еще и за лифт насчитать деревенским за то, что не пользуются и экономят.

11.12.2020 09:34
Пацифист

11.12.2020 09:12
- гость - "двушка 52,4 кв.м. отопление за ноябрь 2163 руб и сколько то копеек"
Счастливые люди, Гигакаллория тыщщу стоит..... В Змеиногорске Гика больше 3 тысяч и все молча платят, вот надо где единый тариф делать, а не в копеечном мусоре

11.12.2020 09:35
- гость -

Валишь в одно место, присыпаешь снегом, весной снег стает, закопаешь. Где вранье?

вранье,что 4 чел мусора мало производят. или про упаковку не дочитал,на своей персональной помойке зациклился?




11.12.2020 09:37
- гость -

Гигакаллория тыщщу стоит.....

Совсем ку-ку? ГКкал стоит где то 1991 руб.

11.12.2020 09:41
- гость -

Мусарам разрешили стрелять на поражение (кто умеет)

11.12.2020 09:42
- гость -

отопление за ноябрь 2163 руб
Фигово, у нас в доме стоит счетчик с терморегуляторов ( уже 5 лет) за туже двушку в ноябре 1563,01

11.12.2020 09:51
Maniac

Какой-то умник писал в коментах, что нормы завышены на мусор... Да ладно!!! Я в прошлом году ездил заключать договор с ЭКО-комплексом - сказали что у нас почти в 2 раза больше людей живёт, нежели общий объём баков за месяц, поделённый на норматив. Сказали убирайте лишние дни, а то жирно вам каждый день мусор вывозить. А теперь получается, что как мусор не вывезут из баков - на следующий день в баках "аншлаг" - водители мусоровозов в шоке от этих мусорных Эверестов на каждом баке

11.12.2020 09:54
гость

Оператор по вывозу мусора - преступная структура, когда у руководства много наглости и вседозволенности и мало ума.

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