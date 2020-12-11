Пьяный барнаулец выбросил щенка с пятого этажа

Пьяный житель Барнаула разозлился и выбросил щенка из окна пятого этажа. Правоохранители возбудили уголовное дело.

Парень встречался с девушкой и через некоторое время они решили взять собаку. Любовь прошла, партнеры разошлись, а пес остался жить с мужчиной.

В один из вечеров хозяин квартиры пришел домой пьяным и увидел, что животное нагадило на кровать. Молодой человек схватил его и швырнул с балкона пятого этажа. От полученных травм собака скончалась.

К мертвому псу стали собираться прохожие, а кто-то вызвал полицию. В отношении барнаульца возбудили уголовное дело. Ему грозит до трех лет тюрьмы.

Известно, что ранее он был судим за наркотики и кражу, пишет "КП".