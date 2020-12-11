Пятница, 11 Декабрь, 10:08

Реклама на сайте

Опросы

Как вы собираетесь провести новогодние каникулы в 2021 году?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,71
€ 89,13
-5°


Обь
31см -8

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый год-2021Коронавирус на АлтаеПолезный город
Новости

Суд раскрыл детали лишения экс-главы Бийского района диплома о высшем образовании

, ИА "Амител"
Евгений Якуба использовал поддельный документ для ускоренного обучения в РАНХиГС
Фото: asfera.info

Фото: asfera.info

Новосибирский суд раскрыл детали разбирательства между прокуратурой и экс-главой Бийского района Евгением Якубой, которого обвинили в незаконном получении диплома РАНХиГС о высшем образовании.

Согласно материалам суда, прокуратура инициировала проверку получения Якубой диплома по ускоренной программе, после того как в ведомство обратился член Совфеда РФ. Фамилия сенатора при этом не раскрывается.

Как установили прокуроры и суд, Якуба поступил на заочное отделение СИУ РАНХиГС по специальности "Государственное и муниципальное управление", на основании якобы уже имевшегося диплома об окончании Сибирского университета потребительской кооперации.

Однако на запрос властей в последнем ответили, что экс-чиновник не значится в списках выпускников и даже в списках отчисленных. При этом именно на основании этого якобы полученного диплома Евгений Якуба смог пройти обучение в РАНХиГС по ускоренной программе – ему просто зачли философию, культурологию, математику и экономическую теорию за счет старого диплома. Таким образом, он смог использовать липовый документ для получения второго высшего образования и легализации части своей биографии.

Якуба попытался оспорить решение в Новосибирском апелляционном суде с жалобой на то, что прокуратура якобы пропустила исковые сроки, однако суд отклонил апелляцию экс-чиновника.

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< декабрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
Loading...
09:57
Следственный комитет наградил юных героев из Алтайского края 0
09:45
Эксперт рассказал, какие приложения замедляют работу смартфона 1
09:35
Суд раскрыл детали лишения экс-главы Бийского района диплома о высшем образовании 0
09:23
США ввели санкции против россиян, которые связаны с Кадыровым 3
09:09
СМИ: полиция возбудила уголовное дело против сына вице-мэра Барнаула 3
08:57
Власти решили установить предельные цены на масло и сахар в России 8
08:45
Пьяный барнаулец выбросил щенка с пятого этажа 5
08:27
Как сделать красивую снежинку из фольги и бумаги: инструкция со схемами в инфографике 0
08:15
"Рост очень серьезный". Дмитрий Попов рассказал о причинах скачка смертности в крае 31
08:02
Какие культурные события планируют провести в Алтайском крае в 2021 году 0
07:47
Британские ученые выявили зависимость женской неверности от длины пальцев 0
07:32
Новые нормативы по обращению с мусором вводят в Алтайском крае 41
07:18
Блистайте. Как подобрать новогодний маникюр 2021, чтобы быть в тренде 1
07:03
Ипотека раскачала. Продажи новостроек в Алтайском крае выросли на 20% 1
06:48
Институт Pantone назвал два главных цвета 2021 года 0
06:33
Зима – время для милого свитера. Коты – не исключение 0
06:19
Народные приметы. Почему 11 декабря нельзя распускать волосы и делиться с соседями 0
06:01
Снег, метели и до -18. Прогноз погоды в Алтайском крае на 11 декабря 0
23:45
Такой день. Барнаульские осужденные на уборке снега и рост тарифов на ЖКУ 0
23:17
Мошенник из Алтайского края украл более 300 тысяч рублей у жителей Горного Алтая 0
22:46
Томенко выделил муниципалитетам 89 млн рублей на защиту школ от коронавируса 0
22:16
Эксперт назвал допустимую дозу алкоголя после прививки от коронавируса 6
21:46
В Алтайском крае создали подразделение спецназа для разведки в тылу врага 12
21:12
Свыше 160 единиц снегоуборочной техники выйдут ночью на дороги Барнаула 9
20:44
Один из первых фермеров Алтайского края умер от коронавируса 3
20:15
Мишустин раскритиковал министерства из-за роста цен на продукты 7
19:44
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 256 0
19:13
Сибирский похоронный дом оштрафовали на 20 млн рублей за коррупцию 0
18:45
Виктора Томенко попросили защитить бренд "Алтай" 8
18:15
Огромные пробки сковали движение транспорта в Барнауле 3
17:54
Продажа здания ресторана "Русский чай" в Барнауле сорвалась 9
17:42
Спецавтомобиль скорой помощи попал в ДТП в Барнауле 2
17:31
107 новых случаев COVID-19 выявили в Горном Алтае 0
17:20
Визитку Владимира Путина продают за 550 тысяч рублей 3
17:08
Барнаульских осужденных привлекли к уборке снега 6
16:55
В России назвали лучших спортсменов и тренера 2020 года 2
16:42
"Красу Росгвардии" уволили за видео в Instagram 9
16:30
Реконструкция алтайского краеведческого музея начнется в 2021 году 1
16:16
Врач предупредила об опасности снежной болезни 0
16:06
Более 2 млн рублей потратили на ремонт детского сада в Алтайском крае 1
15:54
Владимир Путин назвал RT "голосом правды" 45
15:40
Купил каждый второй. Риелтор рассказала, не поздно ли приобретать жилье на Алтае 18
15:28
Почти 28 тысяч россиян заболели COVID-19 за сутки 1
15:17
Врачей Барнаула и ближайших районов начали прививать от коронавируса 0
15:05
Конструкцию "Барнаул орденоносный" могут установить на здании мэрии 10
14:53
Алтайский депутат обратилась к Путину с просьбой разобраться с земельными махинациями 11
14:41
Магнитная буря накрывает Алтайский край 4
14:28
Без игр у елки. Стало известно, как на Алтае пройдут новогодние спектакли и концерты 0
14:15
Умер лучший бомбардир Чемпионата мира по футболу 1982 года 0
14:02
Флагман и комплект подарков. Официальные магазины Xiaomi дарят скидку на новую модель 8

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.