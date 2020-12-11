Суд раскрыл детали лишения экс-главы Бийского района диплома о высшем образовании

Новосибирский суд раскрыл детали разбирательства между прокуратурой и экс-главой Бийского района Евгением Якубой, которого обвинили в незаконном получении диплома РАНХиГС о высшем образовании.

Согласно материалам суда, прокуратура инициировала проверку получения Якубой диплома по ускоренной программе, после того как в ведомство обратился член Совфеда РФ. Фамилия сенатора при этом не раскрывается.

Как установили прокуроры и суд, Якуба поступил на заочное отделение СИУ РАНХиГС по специальности "Государственное и муниципальное управление", на основании якобы уже имевшегося диплома об окончании Сибирского университета потребительской кооперации.

Однако на запрос властей в последнем ответили, что экс-чиновник не значится в списках выпускников и даже в списках отчисленных. При этом именно на основании этого якобы полученного диплома Евгений Якуба смог пройти обучение в РАНХиГС по ускоренной программе – ему просто зачли философию, культурологию, математику и экономическую теорию за счет старого диплома. Таким образом, он смог использовать липовый документ для получения второго высшего образования и легализации части своей биографии.

Якуба попытался оспорить решение в Новосибирском апелляционном суде с жалобой на то, что прокуратура якобы пропустила исковые сроки, однако суд отклонил апелляцию экс-чиновника.