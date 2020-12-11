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Барнаульской горбольнице № 4 присвоят имя врача Николая Гуллы

, ИА "Амител"
С инициативной выступил коллектив медучреждения
Фото: akzs.ru

Фото: akzs.ru

Депутаты АКЗС решили присвоить городской больнице № 4 Барнаула имя Николая Петровича Гулла, который проработал в учреждении 36 лет.

С такой инициативой выступил коллектив и администрация лечебного учреждения, а идею поддержали чиновники Минздрава Алтайского края. Как пишет пресс-служба регионального парламента, вопрос вошел в проект 49-й сессии АКЗС.

Николай Гулла, заслуженный врач РФ, проработал в системе здравоохранения 44 года. Он начал работу врачом-хирургом в больнице скорой помощи, после занял пост начмеда, а затем и главврача больницы № 4. По его инициативе были открыты центр по лечению климактерических расстройств у женщин и городской андрологический центр.

В сентябре 2020 года в возрасте 71 года Николай Гулла умер. Коллеги врача считают, что он стал олицетворением целой эпохи в жизни больницы и навсегда останется образцом профессионализма.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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