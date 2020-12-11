СМИ: начальника районной полиции на Алтае поймали с наркотиками

Ряд СМИ и Telegram-каналов сообщили о возможном задержании начальника отдела полиции "Залесовский" Алтайского края. По предварительной информации, сотрудники ФСБ изъяли у правоохранителя 430 граммов героина и 70 граммов синтетического наркотика.
По данным "Банкфакса", речь идет о Валерии Волкове. Полицейский мог заниматься сбытом наркотиков, предполагает информагентство.
Информацию о задержании полицейского подтверждают и источники популярного Telegram-канала Unusual Crimes Barnaul. По данным канала, уголовное дело возбуждено по п. 2 ст. 228.4 УК РФ.
В алтайском УФСБ и краевом СУ СКР информацию пока не комментируют.
Комментарии
Да вы чо! Не может быть!
Силовики уже друг другу наркоту подкидывают чтобы дела "шить"?
Опять сбыт - а где поставщики?!
а мы думали это должностные обязанности у коррупционеров
Носит высокое звание полицейского, аттестацию прошёл, может пора опять в милицию переименовать.))
для 11-41 ты свечку держал? крышуешь? Назовись!
Или дурак или провокатор(лицо заинтересованное. Выводы делаешь сразу.
Пенсион решил заработать, ну-ну, там много честных работает, но система таких не любит, посмотрите вокруг как живут слуги народа!, на ЗП так не прожить....
11.12.2020 12:02
qwe
для 11-41 ты свечку держал? крышуешь? Назовись!
Или дурак или провокатор(лицо заинтересованное. Выводы делаешь сразу....
А вы что мусарок так разволновались?
"Правопорядок в стране определяется не наличием воров, а умением властей их обезвреживать." Г. Жеглов.
Но сетевым поставщикам дерьма на вентилятор всё плохо.
Каждый зарабатывает как может.
11.12.2020 12:02
qwe
Дурак ты сам и есть! Для таких тупых как ты поясняю: смайлик видел? А это значит, что комментарий шуточный! Доступно пояснил для твоего уровня развития?