Журнал Time назвал сразу двух обладателей звания "Человек года"

Американский журнал Time назвал "Человека года". В 2020 году издание присудило этот статус сразу двоим претендентам – кандидату в президенты США от демократической партии Джо Байдену и избранному вице-президенту Камале Харрис.

В публикации на собственном сайте редакция Time назвала Байдена избранным президентом США и отметила, что он очень серьезно относится к пандемии COVID-19. В издании подчеркнули, что когда-то Байден и Харрис были соперниками, однако теперь являются крепкими партнерами и "разделяют веру в то, что чуткое руководство может восстановить утраченную солидарность".

За день до объявления результатов Time опубликовал список претендентов, в который также вошли Дональд Трамп, инфекционист Энтони Фаучи, медики, работающие во время пандемии COVID-19, а также участники движения за расовую справедливость, начало которому положило убийство чернокожего жителя США Джорджа Флойда.

Напомним, что Time объявляет "Человека года" в течение 93 лет. Издание выбирает одну персону или нескольких человек, которые оказали наибольшее влияние на США и мир в течение 365 дней.