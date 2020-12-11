Врачи предостерегли россиян от ношения масок на улице

Врачи предостерегли россиян от ношения маски на улице в мороз – на холоде средство индивидуальной защиты быстро намокает и охлаждается.
Как рассказал РИА Новости врач-инфекционист научно-клинического отдела Московского городского Центра профилактики и борьбы со СПИДом Елена Белова, маску необходимо надевать для защиты во время нахождения среди людей.
"Важно понимать, что когда мы дышим и разговариваем, с той стороны маски, которая прилегает к лицу, образуется влага. А с самого начала нашего "инструктажа" по правильному ношению масок мы обращали внимание на то, что если маска влажная, ее надо снять и выбросить", – пояснила Белова.
С Беловой согласился врач-инфекционист Николай Малышев, подчеркнув, что на улице ношение маски не требуется и достаточно соблюдать социальную дистанцию.
Комментарии
Спасибо, амик, что перепечатали статью с другого новостного сайта!
Народ у нас тупой, своими мозгами пользоваться разучился( или и не умел), пусть хоть чужими пользуется
Пусть врачи нашему губернатору это скажут, который обязал всех быть в масках на остановке общественного транспорта и даже у ёлки на улице.
А где новость, что ППСник выстрелил в колено из пистолета 13 летней девочке, когда пьяный приставал
Тут недавно же новость была, что депутаты примут или уже приняли закон согласно которому полицаи могут стрелять в людей в том случае если им покажется, что эти люди могут представлять для них опасность. Возможно девочка оказала сопротивление полицейскому и не выполнила его "законные" требования.
В общественном транспорте сколько градусов