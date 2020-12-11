Врачи предостерегли россиян от ношения масок на улице

Врачи предостерегли россиян от ношения маски на улице в мороз – на холоде средство индивидуальной защиты быстро намокает и охлаждается.

Как рассказал РИА Новости врач-инфекционист научно-клинического отдела Московского городского Центра профилактики и борьбы со СПИДом Елена Белова, маску необходимо надевать для защиты во время нахождения среди людей.

"Важно понимать, что когда мы дышим и разговариваем, с той стороны маски, которая прилегает к лицу, образуется влага. А с самого начала нашего "инструктажа" по правильному ношению масок мы обращали внимание на то, что если маска влажная, ее надо снять и выбросить", – пояснила Белова.

С Беловой согласился врач-инфекционист Николай Малышев, подчеркнув, что на улице ношение маски не требуется и достаточно соблюдать социальную дистанцию.